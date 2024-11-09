İzmir'de terör operasyonu: 3 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet yürüten, gerçekleşen eylem ve etkinliklere katılım sağlayan, haklarında açık, gizli tanık beyanları bulunan şüphelilere yönelik önceki gün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendi. İzmir merkez ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan baskınlarda, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ege Bölge Sözcüsü, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Menemen ilçe eşbaşkanı, AVESTA Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı, Ege Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (EGE-TUHAYDER) üyeleri ile İnsan Hakları Derneği (İHD) üyelerinin de olduğu 9 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda ruhsatsız tüfek, yasaklı yayın ve dijital materyallere el konuldu.

6 ŞÜPHELİ SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan DBP Ege Bölge Sözcüsü A.K., EGE-TUHAYDER üyesi İ. A. ve İHD üyesi F.A. tutuklandı. AVESTA Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı R.K., DEM Parti Menemen İlçe Eşbaşkanı E. K., DEM Parti üyeleri A.C. ve R.E., İHD ve EGE-TUHAYDER üyeleri H.T. ile S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA