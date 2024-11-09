HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de terör operasyonu: 3 tutuklama

İzmir'de terör operasyonu: 3 tutuklama

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
09.11.2024 17:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli 2 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir'de terör operasyonu: 3 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet yürüten, gerçekleşen eylem ve etkinliklere katılım sağlayan, haklarında açık, gizli tanık beyanları bulunan şüphelilere yönelik önceki gün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendi. İzmir merkez ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan baskınlarda, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ege Bölge Sözcüsü, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Menemen ilçe eşbaşkanı, AVESTA Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı, Ege Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (EGE-TUHAYDER) üyeleri ile İnsan Hakları Derneği (İHD) üyelerinin de olduğu 9 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda ruhsatsız tüfek, yasaklı yayın ve dijital materyallere el konuldu.

6 ŞÜPHELİ SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan DBP Ege Bölge Sözcüsü A.K., EGE-TUHAYDER üyesi İ. A. ve İHD üyesi F.A. tutuklandı. AVESTA Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı R.K., DEM Parti Menemen İlçe Eşbaşkanı E. K., DEM Parti üyeleri A.C. ve R.E., İHD ve EGE-TUHAYDER üyeleri H.T. ile S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İzmir
En Çok Okunan Haberler
Günde 9 saat çalışıyor, aylık kazancı 200 bin TL: 'Ben burada sanatımı icra ediyorum'

Günde 9 saat çalışıyor, aylık kazancı 200 bin TL: 'Ben burada sanatımı icra ediyorum'

Cübbesini çıkardı, gözlerinin içine bakarak sordu!

Cübbesini çıkardı, gözlerinin içine bakarak sordu!

15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun, iki ay kaldı

15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun, iki ay kaldı

Herkesin merak ettiği o kadın mahkemede konuştu

Herkesin merak ettiği o kadın mahkemede konuştu

Mansur Yavaş'tan olay sözler: 'Bana saldırıyorlar'

Mansur Yavaş'tan olay sözler: 'Bana saldırıyorlar'

Böyle baba olmaz olsun! 2 yaşındaki oğlunun uygunsuz görüntülerini sosyal medyada sattığı ortaya çıktı

Böyle baba olmaz olsun! 2 yaşındaki oğlunun uygunsuz görüntülerini sosyal medyada sattığı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.