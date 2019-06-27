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İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 10:14 | Son Güncelleme

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya finansman ve eleman temin ettikleri, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezi ile Menemen, Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise terör örgütü tarafından şüphelilere gönderilen talimatlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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izmir PKK

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