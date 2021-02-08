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  4. İzmir'de tesettürlü kadına saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de tesettürlü kadına saldırının görüntüleri ortaya çıktı

08.02.2021 17:37 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Menemen ilçesinde, belediye otobüsünde tesettürlü bir kadına önce sözlü daha sonra elle tacizde bulunan şahsın tutuklanmasının ardından, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde E.Ç.’nin, oturduğu koltuktan yerinden kalması, kadınla tartışması ve yolcuların aramaya girmesi yer alıyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, Menemen ilçesinde 5 Şubat saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, belediye otobüsüne binen tesettürlü bir kadının yanına, daha önce tanımadığı E.Ç. (55) isimli bir adam geldi. Bu sırada E.Ç., iddialara göre, kadına sözlü tacizde bulunup, “Nasıl başörtüsü giyebilirsin, Türkiye’de bu olmaz, Atatürk kılık kıyafeti kaldırdı. Sen gericisin çağdaş bir ülkedeyiz Atatürk’e ihanet ediyorsun" dedi. Bu sırada kadına el kaldırmaya çalışan adama hemen diğer yolcular müdahale etti.

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OLAYA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER

Öte yandan, olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde E.Ç., belediye otobüsünde yolculuk sırasında yerinde kalkıyor ve telefonla konuşan tesettürlü kadının yanına gidiyor. İddialara göre, bu sırada tesettürlü kadını önce sözlü taciz eden E.Ç., kadına fiziki tacizde bulunuyor. Daha sonra ise hemen tartışmanın arasına yolcular giriyor ve adamı uzaklaştırıyor.
Yaşanan bu olayın ardından ise kadın, E.Ç hakkında şikayette bulunmuş, şahıs daha sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı. (İHA)

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Ne Tesettürmüş Beee... Ne Asker bıraktı Ne sivil Her yer Darmadağın

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