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  4. İzmir'de TIR yangını! Dumanlar tüneli kapladı, çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de TIR yangını! Dumanlar tüneli kapladı, çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

29.05.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Bayraklı Tüneli'nde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sürerken, tünel çift yönlü araç trafiğine kapatıldı. Yangın yoğun dumandan etkilenen, aralarında polis ve itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 2'si çocuk, 17 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yangınla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İzmir'de TIR yangını! Dumanlar tüneli kapladı, çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Bornova'dan Karşıyaka yönüne giden TIR'ın saat 11.00 sıralarında, Bayraklı Tüneli'nden geçerken lastikleri yanmaya başladı. Alevler kısa sürede TIR'ın dorsesini sardı. Tünelin içi dumanla doldu. Ekipler tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Karşıyaka yönünden gelen araçlar, trafik ekipleri tarafından yan yöne yönlendirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

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17 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında yoğun dumandan etkilenen, aralarında polis ve itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 2'si çocuk, 17 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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BAŞKAN SOYER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yangınla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Soyer, "Çevreyolu Karşıyaka yönü, Bayraklı Tüneli içinde bir TIR yangınına itfaiye ekiplerimiz 13 araçla müdahale ediyor. İçeride dumandan etkilenen ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesine başlandı" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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