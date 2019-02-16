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İzmir'de toprak kayması! Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 15:03 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde 11 Şubat'ta başlayan toprak kayması nedeniyle yerde derin çatlaklar oluştu. Son üç günde çatlakların büyümesi üzerine AFAD ekipleri önlem aldı, 10 ev tahliye edildi. Mahalle Muhtarı Hüseyin Şeker, tahliye edilen evlerde oturan vatandaşların komşu ve akrabalarına taşındığını belirterek, AFAD'ın belirlediği hattın afet bölgesi ilan edilebileceğini söyledi.

İzmir'de toprak kayması! Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

Ocak ayında görülen yağışların ardından, yerde çatlakların oluştuğu Eğridere Mahallesi'nde 11 Şubat tarihinde çatlakların büyümesi üzerine AFAD ekipleri önlem aldı.

Çatlağın son 3 günde giderek büyümesi sonucu evlerde hasar oluştu ve tahliye kararı verildi.

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EVLE TAHLİYE EDİLİYOR

Mahalle Muhtarı Hüseyin Şeker, durumu kaymakamlığa bildirmelerinin ardından AFAD ekiplerinin bölgeyi incelediğini, belirlenen hat içindeki evlerin tahliye edildiğini aktardı.

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Bazı evlerin kullanılamaz durumda olduğunu anlatan Şeker, tahliye edilen evlerde oturan vatandaşların komşu ve akrabalarına taşındığını ifade etti.

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AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEBİLİR

Şeker, AFAD'ın belirlediği hattın afet bölgesi ilan edilebileceğini bildirdi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir toprak kayması Bornova AFAD

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