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İzmir'de ünlü dövmeci gençleri böyle zehirliyormuş! Şifresi ortaya çıktı, oyun böyle bozuldu

20.05.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de müşterileriyle ‘geçici dövme istiyorum’ sözleriyle iletişim kuran uyuşturucu satıcısı Ali Borazan polis ekiplerinin titiz takibi sonucu yakalandı. Borazan'ın yakalanmamak için sokağı ve evini görecek şekilde kamera düzeneği kurduğu belirlenirken, uyuşturucuların özel zulalarda saklandığı ortaya çıktı. Borazan, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de ünlü dövmeci gençleri böyle zehirliyormuş! Şifresi ortaya çıktı, oyun böyle bozuldu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte gençleri zehirleyen ve aralarında şifre olarak 'geçici dövme istiyorum' ifadesini kullanan ünlü dövmeci Ali Borazan'ı gözaltına aldı. Borazan'ın çok geniş bir müşteri yelpazesi olduğu ve evine yakalanmamak için 32 gece görüşlü kamera sistemi kurdurduğu ortaya çıktı. Ekiplerin koçbaşı ile evinin kapısını kırarak içeri girdikleri uyuşturucu taciri Ali Borozan, polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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KENTİN EN BÜYÜK SORUNU

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, göreve geldikten sonra ilk iş olarak yaptığı muhtarlar toplantısının ardından, kentin en büyük sorununun uyuşturucu olduğunu dile getirmiş ve acil çözüm için ekiplerine harekat emri vermişti.

Yeni Asır'ın haberine göre, bataklığı kurutmak için var gücüyle çalışan Narkotik Sokak Timleri, 5 aydır takip ettikleri ve ünlülerin dövmecisi olarak bilinen Ali Borazan'ın evine önceki gün baskın düzenledi.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ali Borazan'ın, Konak ilçesindeki evinin içini, sokağını ve çevreyi gözetlemek için özel bir kamera ağı kurduğu, ayrıca uyuşturucu maddeleri saklayacak zulalar hazırladığı ortaya çıktı. Ancak tüm bu önlemler, narkotik polislerini durduramadı. Narkotik Sokak Timleri tarafından yapılan baskınla gözaltına alınan ve evindeki uyuşturucular ele geçirilen Borazan, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, zehir tacirlerine karşı operasyonların sıklıkla sürdürüleceğini dile getirdi.

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