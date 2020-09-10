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İzmir'de uygulanacak esnek çalışma modeli nedir, ne zaman başlayacak? Haftalık dönüşümlü çalışmak nasıl oluyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 08:05 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirlerine bir yenisi daha eklendi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir'de artık esnek çalışma modeline geçileceğini aktardı. Açıklamanın ardından İzmirliler esnek çalışma modeli nedir öğrenmeye çalışıyor. Haftalık dönüşümlü olarak yapılacak esnek çalışma modeli nasıl oluyor, ne zaman başlayacak?

İzmir'de uygulanacak esnek çalışma modeli nedir, ne zaman başlayacak? Haftalık dönüşümlü çalışmak nasıl oluyor?

Türkiye'nin farklı şehirlerinde valiliklerin aldığı koronavirüs tedbirleri son zamanlarda artmaya başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, esnek çalışma modeline geçileceğini sosyal medya hesabından duyurduktan sonra İzmirliler, esnek çalışma modeli nedir merak ediyor.. Peki esnek çalışma modeli nasıl oluyor, ne zaman başlayacak?

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ NEDİR?

Vali Köşger'in açıklamasının ardından esnek çalışma modeli nedir merak edenler araştırmaya başladı. Esnek çalışma modeli kapsamında İzmir'de sağlık müdürlüklerine bağlı; kolluk kuvvetleri, personel, 112 Acil Çağrı merkezi müdürlüğü emrinde görevli personel, AFAD'a bağlı personel ve mülki idari amirleri hariç olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı genelgeleri doğrultusunda hamile (24. hafta ile 32. hafta gebeliği bulunan) yasal süt izni kullananlar ve Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplar idari izinli sayılacak.

İZMİR ESNEK ÇALIŞMA MODELİNE NE ZAMAN GEÇECEK?

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in sosyal medyada paylaştığı esnek çalışma modeline ne zaman geçilecek merak edenler için hafta başında geçileceğini belirtelim. İzmir'de esnek çalışma modeli başlama tarihi 14 Eylül 2020 Pazartesi günü mesai saatleri itibari ile başlayacak. İzmir'de yaşayan milyonlarca insanı etkileyecek olan kararla yeni çalışma modeli ile koronavirüs bulaş sayısını azaltmayı engelleyen valilik, güzel sonuçlar alacağından ümitli.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ NASIL OLUYOR? İZMİR'DE KİMLER EVDEN ÇALIŞACAK?

Esnek çalışma modeli nasıl oluyor merak edenler Vali Köşger'in sosyal medya paylaşımının altına yorum yaptılar. İzmir'de kimler evden çalışacak merak edenler için detaylar geldi. Yüzde 40 ve üzeri engel raporu olan engelli çalışanlar ikinci bir emre kadar evden çalışacak. İl müdürleri hariç 60 yaş üstü çalışanlar iaderi izinli sayılacaklar. Esnek çalışma modeline göre hazırlanmış olan görevlendirme listeleri ise kaymakamlık ve valilik oluru ile ilçelere ve illerin yazı işleri müdürlüklerine gönderilecek. Esnek çalışma modeline göre çalışma yeri belirlenen personel amirinden izin almadan ayrılması mümkün olmayacak ve tekrar göreve çağrıldığında geri dönecek.

İZMİR'DE HAFTALIK DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMAK NASIL OLACAK?

İzmir'de uygulanan esnek çalışma modeli akıllara haftalık dönüşümlü çalışan personelleri getirdi. Vali Köşger, haftalık dönüşümlü çalışanlar için de fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında ihtiyaç olması halinde ilde vali, ilçede kaymakam tarafından mahalle denetim ekiplerinde görevlendirilebilecek bilgisini paylaştı.


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