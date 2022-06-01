İzmir'de uyuşturucu bağımlısı kızı Zeynep'i elleriyle öldürmüştü! Anne Ayşe Vural'ın cezai ehliyeti tam çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde 29 yaşındaki Zeynep Vural'ın boğularak öldürülmesiyle ilgili baba ve kardeşinin tutuksuz yargılandığı davada, tutuklu sanık annenin cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin rapor okundu. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ayşe Vural, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Mahkeme başkanı, tutuklu sanık Vural hakkında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden talep edilen raporun mahkemeye ulaştığını belirterek, raporda sanık annenin cezai ehliyetin tam olduğunun yer aldığını bildirdi.

Daha sonra duruşma savcısı söz alıp, esasa ilişkin mütalaa için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutukluluğun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

KIZINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEYİP TESLİM OLMUŞTU

İzmir'in Buca ilçesinde 17 Mayıs 2021'de anne Ayşe Vural, kızı Zeynep Vural'ı boğarak öldürdüğünü söyleyerek teslim olmuştu. Cesedin bulunması sonrası gözaltına alınan anne tutuklanmış, eşi ve oğlu hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

POŞETİ AĞZINA BASTIRMIŞ

Sanık Ayşe Vural, ilk duruşmada, "kızının, uyuşturucu parası nedeniyle yaşadıkları boğuşma sırasında poşeti ağzına bastırması sonucu öldüğü" yönünde ifade vermişti. Mahkeme, 23 Mart'taki duruşmada tutuklu sanık için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden istenen raporun beklenmesine hükmetmişti.

POŞETİ BASTIRIRKEN AVUÇ İÇİNİ ÖPÜYORMUŞ

Ayşe Vural önceki ifadesinde şunları söylemişti: ''Çok sevdiği bezelye yemeğini istedi. Ben de yaptım. Zeynep bunu yedikten sonra kusmaya başlamış. Bana seslenerek bilgisayar odasına çağırdı. Oyun oynuyordu. Kusmuğu temizlememi söyledi. Ben de temizlemek için eğildiğim sırada saçımdan tutarak sert bir şekilde çekip sağa sola beni savurmaya başladı. O sırada kızımın boynunda bulunan fuları çekerek yere savurdum. Sert bir şekilde yere düştü” diye konuştu.Yere düşen kızımdan hırıltı ve inleme sesi geliyordu. Yardım istemek yerine kalkıp beni öldürür düşüncesiyle odada bulduğum poşeti başına geçirdim. Ağzını ve burnunu kapatacak şekilde bastırmaya başladım. Ölüp ölmediğini bilmediğim için uzun süre bu şekilde bastırdım. O anda kızımın avuç içini de öpüyordum.

SABAHA KADAR CESEDİNİN YANINDA YATMIŞ

Öldüğünden emin olunca da oğlum Ömer V’ye seslenerek, ‘Ablan bayılmış. Onu yatağına taşır mısın’ dedim. Oğlum da gelerek Zeynep’i kucaklayarak yatağına yatırdı. Oğlum odadan çıktıktan sonra bir süre yanına uzandım. Sonra tekrar salona çıktım. Sonrasında eşim 23.00 sıralarında uyumak için odaya geçti. Ben de kızımın odasına geçerek üzerini çıkardım. Nemli bir bezle vücudunu temizledim. Sabaha kadar yanına uzanıp onunla konuştum. Sabahında da eşim ve oğluma kahvaltı hazırladım. Onlar yediler. Ben bir şey yemedim. Sonrasında da eşim ve oğluma Zeynep’i öldürdüğümü söyledim ve karakola gidiyorum diyerek evden çıktım.

''OLAYIN TEMEL NEDENİ UYUŞTURUCU''

Olayın temel nedeninin uyuşturucu kullanan kızının kendilerine eziyet etmesi olduğunu söyleyen Ayşe Vural, “Kızım uyuşturucu bağımlısı olduğu için biz ailecek çok üzülüyorduk. Bu olayın tek sebebi kızımın uyuşturucu bağımlısı olması ve bize eziyet etmesidir. Çok pişmanım ve üzgünüm” demişti.

(AA)

