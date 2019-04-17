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İzmir’de uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 06:17 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen 24 yaşındaki İlkehan K. hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 364/11 sokakta bulunan özel bir sitenin 4. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesinde gece kulüplerinde DJ’lik yaptığı öğrenilen İlkehan K. iddiaya göre uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştı. İlkerhan K.’nın yere yığılarak hareketsiz bir şekilde kalması üzerine, yanındaki kız arkadaşı durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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OTOPSİNİN ARDINDAN KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLACAK

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İlkehan K.’nin yaşamını kaybettiği belirlendi. 24 yaşındaki gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak olan otopsinin ardından İlkerhan K. kesin ölüm nedeni belirlenecek.

Öte yandan, İlkehan K.’nın kız arkadaşı ifadesi alınması için polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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izmir DJ uyuşturucu ölüm

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