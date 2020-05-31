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İzmir’de uyuşturucu partisinde kan aktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 07:08 | Son Güncelleme

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre evde verilen uyuşturucu partisinde bir kişi tabanca ile göğsünden vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir’de uyuşturucu partisinde kan aktı

Edinilen bilgiye göre olay, İnönü Mahallesi 6718/2 sokakta bulunan bir site içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, günü birlik kiralanan dairede arkadaşları ile uyuşturucu partisi veren Coşkun H. (23) ile kimlikleri öğrenilemeyen arkadaşları arasında tartışma çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Coşkun H., tabanca ile göğsünden vuruldu.

Silah sesini duyan site güvenliğinin bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri adrese gelmeden önce site içerisinden 2 kişinin panik halinde motosiklete binerek kaçtığı iddia edildi. Adrese gelen ekipler, Coşkun H’yi ikamet içerisinde yaralı şekilde bulurken, adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekiplerince site içerisinde bulunan güvenlik kamerası incelemeye alınırken, ekiplerin şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

(İHA)

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