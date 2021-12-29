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İzmir'de uzman çavuş tartıştığı kişiyi öldürüp intihar etti

29.12.2021 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir uzman çavuş, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı tabancayla vurarak öldürdü. Öldürdüğü şahsın aracını alıp olay yerinden kaçan ve izini kaybettiren uzman çavuşun olaydan 1,5 saat sonra intihar ettiği belirlendi.

İzmir'de uzman çavuş tartıştığı kişiyi öldürüp intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Bostanlı Mahallesi 1671 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Berkan Ergün (32) ile Uzman Çavuş İbrahim Karcı arasında, Ergün’e ait aracın içerisinde tartışma çıktı.

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ATEŞ EDEREK YÜZÜNDEN YARALADI

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ikili araçtan inerek kaldırım üzerinde kavgaya etmeye başladı. Bu esnada Karcı, üzerinde taşıdığı tabanca ile ateş ederek Ergün’ü yüz kısmından yaraladı.

ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİNİN ARACINI ALIP KAÇTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, bu esnada Karcı, Ergün’e ait aracı alarak olay yerinden kaçtı. Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Berkan Ergün, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ergün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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İNTİHAR ETTİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekiplerince olayı gerçekleştiren ve kaçarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatılırken, kısa süre içerisinde Karcı’nın otomobili Bestekar Sadi Hoşses Sokak üzerinde park ederek terk ettiği tespit edildi.

Adrese intikal eden ekiplerce araç içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulunurken, izini kaybettirerek kaçan İbrahim Karcı’nın yaklaşık 1,5 saat sonra Gaziemir ilçesinde intihar ettiği belirlendi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamlarken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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cinayet İntihar Karşıyaka İzmir
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