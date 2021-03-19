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  4. İzmir'de vahşet: Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve komşusunu öldürdü

İzmir'de vahşet: Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve komşusunu öldürdü

19.03.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bayındır ilçesinde, eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Hüsnü T., eşi Serap T. ve kayınvalidesi Serpil Palalı'yı silahla vurarak öldürdü. Sesleri duyarak dışarı çıkan Hamza Kuzucuk'u da silahla vurarak öldüren Hüsnü T., suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalandı.

İzmir'de vahşet: Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve komşusunu öldürdü

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Hacı İbrahim Karaselvi Sokak’ta bulunan ikamette meydana geldi. İddiaya göre, kayınvalidesi Serpil Palalı’nın evine gelen boşanma aşamasındaki damat Hüsnü T., kayınvalidesi Serpil Palalı ve eşi Serap T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Hüsnü T., kayınvalidesine ve eşine silahla ateş etti. Anne kız kanlar içerisinde yere yıkılırken, Hüsnü T. evin dışına çıktı.

SESLERİ DUYUP SOKAĞA ÇIKAN KOMŞUYU DA VURDU

Silah seslerini duyarak evinden çıkıp sesin olduğu bölgeye doğru ilerleyen ve Serpil Palalı’nın komşusu olduğu öğrenilen Hamza Kuzucuk da, damat Hüsnü T.’nin kendisine silahla ateş etmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

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3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde anne kızın yaşamanı yitirdiği tespit edilirken, komşu Hamza Kuzucuk’un ise ağır yaralı olduğu belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve hayati tehlikesi bulunan yaralı Kuzucuk, Bayındır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan İzmir’e sevk edilen Kuzucuk, hastane yolunda yaşamını yitirdi.

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SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Öte yandan, polis ekiplerince şüpheli Hüsnü T., Hatay Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde suç aleti ile birlikte yakalandı. Şahıs, ekipler tarafından gözaltına alınırken, olay yerine destek amaçlı çok sayıda polis ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. (İHA)
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