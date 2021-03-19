HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de vahşet: Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı

İzmir'de vahşet: Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı

19.03.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bayındır ilçesinde, eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen şahıs, eşini ve kayınvalidesini silahla vurarak öldürdü. Sesleri duyarak dışarı çıkan komşuyu da silahla vurarak ağır yaralayan Hüsnü T., suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalandı.

İzmir'de vahşet: Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Hacı İbrahim Karaselvi Sokak’ta bulunan ikamette meydana geldi. İddiaya göre, kayınvalidesi Serpil Palalı’nın evine gelen boşanma aşamasındaki damat Hüsnü T., kayınvalidesi Serpil Palalı ve eşi Serap T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Hüsnü T., kayınvalidesine ve eşine silahla ateş etti. Anne kız kanlar içerisinde yere yıkılırken, cani damat evin dışına çıktı.

SESLERİ DUYUP SOKAĞA ÇIKAN KOMŞUYU DA VURDU

Silah seslerini duyarak evinden çıkıp sesin olduğu bölgeye doğru ilerleyen ve Serpil Palalı’nın komşusu olduğu öğrenilen Hamza Kuzucuk da, damat Hüsnü T.’nin kendisine silahla ateş etmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

2

ANNE-KIZ HAYATINI KAYBETTİ, KOMŞU AĞIR YARALI

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde anne kızın yaşamanı yitirdiği tespit edilirken, komşu Hamza Kuzucuk’un ise ağır yaralı olduğu belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve hayati tehlikesi bulunan yaralı Kuzucuk, Bayındır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra Kuzucuk’un İzmir’e sevk edildiği öğrenildi.

3

SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Öte yandan, polis ekiplerince şüpheli Hüsnü T., Hatay Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde suç aleti ile birlikte yakalandı. Şahıs, ekipler tarafından gözaltına alınırken, olay yerine destek amaçlı çok sayıda polis ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. (DHA)
4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttuSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttu
Uzmanlardan uyarı: Sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağızUzmanlardan uyarı: Sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti İzmir

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Eski belediye başkanı Gökhan Demirağ trafik kazası geçirdi

Eski belediye başkanı kaza geçirdi

Uzmanlardan uyarı: Sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız

Uzmanlardan uyarı: Sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız

Belediye Başkanı Aras Aspat koyundaki tartışmalı proje ile ilgili son noktayı koydu: Sahiller halkındır

Belediye Başkanı Aras Aspat koyundaki tartışmalı proje ile ilgili son noktayı koydu: Sahiller halkındır

Bakan Koca'dan vaka sayıları alarm veren iller için kritik toplantı

Vaka sayıları alarm veren iller için kritik toplantı

WhatsApp ve Instagram tekrar erişime açıldı

WhatsApp ve Instagram tekrar erişime açıldı

Gezi Parkı'nın mülkiyeti Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçti

Gezi Parkı, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.