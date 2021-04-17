İzmir'de vakalar azaldı mı? Vali son durumu açıkladı

Bornova'ya bağlı kırsal Karaçam Mahallesi'nde bulunan polis ve jandarma ortak denetim noktasında, şehirler arası seyahat kısıtlamasını ihlal eden kişilere yönelik kontrol yapıldı. Denetime İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Hilmi Atabay da katıldı. Araçları durdurup, sürücülere nereye gittiklerini ve izin belgelerinin olup olmadığını soran Vali Köşger, vatandaşın genel olarak kurallara riayet ettiğini gördüklerini söyledi.

Şehir içi trafiğin seyrelmiş durumda olduğunu kaydeden Vali Köşger, "Şu ana kadar yapılan kontrollerde de burada yapılan denetimlerde de vatandaşlarımızın kural dışı seyahat etmediğini görüyoruz. 'Dinamik denetim' dediğimiz yöntemde, ekonomik hayatı tamamen durdurmak gibi bir şey söz konusu değil. Ekonomik faaliyetler devam ediyor, üretim devam ediyor. Bu seyahat eden araçların birçoğu da üretim ile ilgili, dinamik faaliyetlerle ilgili seyahat eden vatandaşlarımız. İnsanlık hali çeşitli durumlarda söz konusu. Bazıları hekim, onlar seyahat ediyorlar. Bazıları çocuklarını hastaneye götürüyor. Dolayısıyla oldukça sıkı denetim uygulanmaya devam ediyor. Örneğin; kısıtlamada polis bölgesinde 800 araca, jandarma bölgesinde de 200'ü aşkın araca cezai işlem uygulandı. Bu konuda da herhangi bir esneme yok. Vatandaşlar eğer kurala uymuyorlarsa gerekli cezalar da tatbik ediliyor. Uygulamalar, kontroller devam edecek. Bu 15 günlük süre gözlemlenerek, eğer bu rakamlar aşağı doğru düşmezse Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi daha da sert tedbirler gelme ihtimali var" diye konuştu.