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İzmir'de vatandaşlar otoparklara akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 10:30 | Son Güncelleme

İzmir, 'Kırbaç Kasırgası'na karşı alarm halinde. Yetkililer, kasırganın olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışırken, vatandaşlar da kendi önlemlerini almaya çalışıyor. Birçok vatandaş kasırgadan aracını korumak için kapalı otoparklara akın etti. Otoparklar ağzına kadar doldu.

İzmir'de vatandaşlar otoparklara akın etti

Türkiye’nin batı sahilini etkileme ihtimali bulunan “Kırbaç Kasırgası” ile ilgili tüm birimler alarma geçerken, araçlarını kasırganın etkilerinden korumak isteyen İzmirliler kapalı otoparklara akın etti. Vatandaşlar, araçlarını korumanın en iyi yolunun kapalı otoparka koymak olduğunu söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Türkiye’ye doğru ilerleyen Kırbaç Kasırgası'nın Ege Bölgesi’ni etkilemesi durumunda 30 Eylül Pazar günü rüzgar hızının saatte 100-120 kilometreye ulaşacağı ve yağışların metrekarede 75 kilogram ve üzerinde beklendiği yönündeki açıklaması, resmi kurum ve kuruluşları alarma geçirdiği gibi vatandaşları da teyakkuz haline geçirdi.

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Araçlarını kasırganın etkilerinden ve oluşabilecek su baskınlarından korumak isteyen İzmirliler, kentteki yüzlerce kapalı otoparka akın etti. 10 binden fazla araç kapasitesine sahip olan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait kapalı otoparklar dolarken, otoparkların girişine asılan “dolu” uyarıları vatandaşı ikna edemedi.

Dolu olmasına rağmen otoparkların girişlerinde bekleyen vatandaşlar, araçlarını fırtınadan korumak için en iyi yöntemin kapalı otoparklar olduğunu söyledi. Araçlarını fırtınadan ve selden korumak için kapalı otoparka park ettiklerini söyleyen vatandaşlar, önlemlerini aldıklarını ifade ederek, fırtınanın cana ve mala zarar vermemesi temennisinde bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
kırbaş kasırgası izmir tropikal fırtına

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
cehennem var ama kimse kendini camilere atmıyor
izmirliler siz korkmayın size gavur diyenler korksun
İnşaallah zararsız ziyansız ülkemizi terk eder
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