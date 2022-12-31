İzmir'de vinç faciası! 6 kişi hayatını kaybetti, acı detaylar ortaya çıktı: Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Olay, dün İzmir Bornova'da meydana geldi. Akşam saatlerinde bir otel inşaatında yapıya doğru devrilen vinçten kopan parçaların şantiyedeki konteynerin üzerine düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin kimlikleri belli olurken acı detaylar da ortaya çıktı. Hayatını kaybeden işçilerden Baykal Gürbüz'ün iki ay önce baba olduğu ve işçilerin kaldıkları konteynerin başka bir yere taşınmasını talep ettikleri ileri sürüldü. Öte yandan inşaat firması sahibinin yurt dışına çıkmak üzereyken havaalanında yakalandığı öğrenildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi'nde meydana geldi. Bir otel inşaatında yükseltilmek istenen vinç, bilinmeyen nedenle yapıya doğru devrildi. Bu sırada vincin arka ağırlığı, şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk etapta 4 işçinin cesedine ulaşılırken, yaralanan 2 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kayıp olan 2 işçinse enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Enkazın kaldırılması için olay yerine ilave vinç getirildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, koordineli çalışma başlattı.

YAKLAŞIK 10 SAAT SONRA CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir İl Emniyet Müdür Mehmet Şahne ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.

Ekiplerin hummalı çalışması sonucu yaklaşık 10 saat sonra enkaz altında kalan işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. İşçilerin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

KONTEYNERİN TAŞINMASINI TALEP ETTİKLERİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Bu arada, otel inşaatında çalışan işçilerin, yatakhane olarak kullandıkları konteynerlerin inşaat alanının yakınında bulunmasının güvenliği olmadığını, düşebilecek herhangi bir parçanın can güvenliğini tehdit edebileceğini belirterek başka bir yere taşınmasını talep ettikleri ileri sürüldü.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İlk başta Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi ve Baykal Gürbüz'ün kimlikleri belirlendi. Kazada yaşamını yitiren işçilerden Yıldırım Sarı'nın aynı inşaatta kardeşi Kenan Sarı ile birlikte çalıştığı belirtildi. Olay sırasında Kenan Sarı'nın ağabeyi Yıldırım Sarı ile birlikte konteynerde olduğu, vincin arka ağırlığının ağabeyinin kaldığı tarafa düştüğü ifade edildi. Kenan Sarı yara almazken, ağabeyi Yıldırım Sarı’nın ise yaklaşık 10 saat sonra enkazdan cansız bedeni çıkarıldı.

Kenan Sarı

2 AY ÖNCE BABA OLMUŞ

İşçilerden Baykal Gürbüz'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu bildirildi. Gürbüz'ün, yaklaşık 2 ay önce eşinin doğum yaptığı, ikinci kez baba olduğu ifade edildi. Ölen Fesih Çiftçi'nin de Gürbüz gibi evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Baykal Gürbüz

Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi ve Baykal Gündüz'ün dışında evli, 2 çocuk babası Aslan Akkaya (38) ile Ali Şükrü Duru'nun (42) da ölenler arasında olduğu belirlendi. Vücut bütünlüğü bozulmuş olan diğer kişinin cenazesinin üzerinden Hakan Bağ adına düzenlenmiş aşı kartı çıktı. Cesedin Bağ'a ait olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

Fesih Çiftçi

Aslan Akkaya

Ali Şükrü Duru

Yıldırım Sarı'nın Bitlis, Baykal Gündüz'ün Ankara, Aslan Akkaya ve Ali Şükrü Duru'nun cenazelerinin ise İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Üzerinden Hakan Bağ adına düzenlenmiş aşı kartı çıkan, tanınmayacak haldeki cansız bedenin işçilerden Ümit Kara'ya ait olduğu belirlendi. Kara'nın cenazesinin ailesinin isteğine bağlı olarak memleketi Çorum'da ya da İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi. Bu arada hayatını kaybeden işçilerden Fesih Çiftçi'nin de memleketi Ağrı'da defnedileceği bildirildi.

Ümit Kara

"BU İŞ KAZASI ÖNLENEBİLİRDİ"

Ölenlerin yakınlarının İzmir Adli Tıp Kurumu morgu önündeki bekleyişi sürüyor. Fesih Çiftçi'nin ailesinin avukatı Mehmet Harun Elçi, "Bu iş kazasında şüphesiz işverenin ciddi anlamda ihmali ve kusuru bulunmaktadır. Bu iş kazası önlenebilirdi ancak ne yazık ki işveren gerekli önlemi almadı. Kule vincin altında yaşam alanının bulunmaması gerekirdi. O nedenle bu olay işverenin gerektiği önlemi almaması neticesinde gerçekleşmiştir. Herkes, yeni yıla girme coşkusu yaşarken, biz acılı ailelerle Adli Tıp'ta birlikteyiz. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bilgisi aktarıldı. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bunun yanında birçok kimsenin ihmali olduğu da çok açık. Diğer tüm sorumluların da adli merciler önünde hesap vermesi için her şeyi yapacağız" dedi.

"BU ŞANTİYEDE 1 AY ÖNCE DE AKRABAMIZ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ"

Fesih Çiftçi'nin dayısının oğlu Emrah Siner ise "Bu şantiyede daha 1 ay önce akrabamız Alper Özer yaşamını yitirmişti. Şimdi de 6 kişi iş kazasında hayatını kaybetti. Artık yeter, o kadar çocuk öksüz kaldı. Kim bu iş kazalarına 'dur' diyecek? Canımız yanıyor. Vinç devrilmeyip, 30'uncu kattan konteynerin üzerine bir taş parçası düşmesi sonucu da bir iş kazası yaşanabilirdi. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu" diye konuştu.

Aslan Akkaya'nın halası Meral Kılıç (60) da "Ciğerimiz parçalandı. Yeğenimin cenazesi tanınmaz halde. Geride 2 çocuğu kaldı. Geride kalanların sonu ne olacak? Gözaltına alınanlar 2-3 gün sonra dışarı çıkar. Sorumlular kimse tespit edilip, hak ettiği cezayı çeksin" dedi.

YARALANAN İŞÇİ KONUŞTU ÖNCE HAFİF BİR GÜRÜLTÜ OLDU

Kazada, konteynerden yaralı kurtulan işçilerden Mücahit Çiftçi, "Önce hafif bir gürültü oldu. Yukarıdan bir şeyler düşmeye başladı. Her gün zaten moloz düşüyordu. Bu nedenle önemsemedik fazla. Bu durumu binlerce kez şirkete söylemiştik. İlgilenmediler. Başımıza sadece bir çatı yaptılar. Bunun bizi koruyacağı söylendi. Sonra birdenbire betonlar üzerimize döküldü. Yaralandım. Eniştem Fesih Çiftçi ise öldü. Birçok iş arkadaşımız vefat etti. Mağduruz. Bu bir iş kazası değil cinayettir" dedi.

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Öte yandan, olayla ilgili haklarında gözaltı kararı bulunan inşaat firması sahibi E.Y., şantiye şefi Mimar M.Y. ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı K.A. gözaltına alındı. İnşaat firması sahibi E.Y.'nin yurt dışına çıkmak isterken havaalanından polis ekiplerince yakalandığı öğrenilirken, şehir dışında bulunduğu bildirilen vinç şirketi sahibi İ.K.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA-İHA

