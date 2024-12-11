İzmir'de Whatsapp grubunda polise hakaret etmişlerdi: Karar verildi

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir WhatsApp grubunda kendisine yazılan trafik cezasını paylaşıp, 'Gelene geçene saplıyorlar, aç k…r' yazan C.Y. ile kendisine geçmiş olsun deyip, 'Bazen ölüyorlar ama üzüleyim mi' cevabını veren Y.A.'nın yakalamak için dün harekete geçti. Ekipler, C.Y. ve Y.A.'yı dün ilçede gözaltına alındı.

SERBEST KALDILAR

Polise hakaret etmekle suçlanan C.Y. ve Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır