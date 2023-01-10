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  4. İzmir'de yağmur şiddetini artırdı! Sokaklar göle döndü

İzmir'de yağmur şiddetini artırdı! Sokaklar göle döndü

10.01.2023 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde bazı bölgelerde sıcaklıklar hala etkisini gösterirken İzmir başta olmak üzere batı bölgeleri için yağmur uyarısı yapılmıştı. Beklenen yağmur akşam saatlerinde etkisi gösterdi. Sokaklar göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İzmir'de yağmur şiddetini artırdı! Sokaklar göle döndü

İzmir’de beklenen sağanak yağış il genelinde etkisini gösterirken caddeler ve birçok yerde su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşarken, basın çalışanları da bir valeye yolun karşısına geçmesi için yardım etti.

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SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için de sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur il genelinde etkili oldu. Etkisini zaman zaman artıran yağışın nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışlar; İzmir’in Konak ilçesi başta olmak üzere birçok ilçeyi ve günlük hayatı olumsuz etkiledi.

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İlçelerdeki bazı cadde ve sokaklar sağanağın etkisiyle göle döndü. Yağmurun iş çıkışı saatine denk gelmesi sebebiyle caddelerde yoğun bir trafik oluştu. Öte yandan, basın ekipleri bir valenin yoğun yağıştan dolayı oluşan su birikintilerinden dolayı karşıya geçemediği görünce vatandaşa yardım etti. (İHA)

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yağmur İzmir

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