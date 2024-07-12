HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'de kahreden olay! Yağmurda yolda yürürken elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de kahreden olay! Yağmurda yolda yürürken elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
12.07.2024 22:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıdan karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ve 44 yaşındaki İnanç Öktemay'ın hayatını kaybetti. Yaralı halde yerde yatan kişilerin yanına, kaçak elektrik akımı nedeniyle kimse yaklaşamadı. 2 kişinin dakikalarca yağmur altında yardım istediği son görüntüleri ise yürekleri burktu.

İzmir'de kahreden olay! Yağmurda yolda yürürken elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana geldi. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Deniz ve Öktemay, suda elektrik akımına kapıldı.

AW245842_02

DAKİKALARCA YAĞMUR ALTINDA KALDILAR

İki genç, dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle kişinin yanına kimse yaklaşamadı. Ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri burktu.
_80277

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yaptı.

_80277 (3)

Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
AW245842_05
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Express
Eski Kızılay Başkanı'nın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki Barlas'ı hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktıEski Kızılay Başkanı'nın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki Barlas'ı hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
yağmur İzmir elektrik
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye uzun yıllar unutulmayacak bir transfer daha

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye uzun yıllar unutulmayacak bir transfer daha

Mehmet Büyükekşi istenmiyor, rakipleri ailesiyle tehdit edilip adaylıktan çekiliyor!

Mehmet Büyükekşi istenmiyor, rakipleri ailesiyle tehdit edilip adaylıktan çekiliyor!

Coca Cola'nın üst düzey yöneticisi Çetin Özataç'tan acı haber geldi! Yüzerken fenalaştı hayatını kaybetti

Coca Cola'nın üst düzey yöneticisi Çetin Özataç'tan acı haber geldi! Yüzerken fenalaştı hayatını kaybetti

Sosyal medyada tepki çekmişti! Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu

Sosyal medyada tepki çekmişti! Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu

Polonya'da korkutan anlar! Savaş uçağının düşme anı anbean kameraya yansıdı: 1 kişi hayatını kaybetti

Polonya'da korkutan anlar! Savaş uçağının düşme anı anbean kameraya yansıdı: 1 kişi hayatını kaybetti

Canlı yayında kan donduran anlar! Yanlışlıkla kendisini kafasından vurdu

Canlı yayında kan donduran anlar! Yanlışlıkla kendisini kafasından vurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.