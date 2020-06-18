HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de yakalanan DHKP-C'nin 'kasası' ile ilgili AK Partili Dağ'dan flaş iddia: CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı

İzmir'de yakalanan DHKP-C'nin 'kasası' ile ilgili AK Partili Dağ'dan flaş iddia: CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 15:26 | Son Güncelleme

DHKP-C'nin 'kasası' iddiasıyla İzmir'de yakalanan M.S.D. için AK Partili Hamza Dağ'dan flaş bir paylaşım geldi. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Dağ, söz konusu şüphelinin CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı olduğunu belirtti.

İzmir'de yakalanan DHKP-C'nin 'kasası' ile ilgili AK Partili Dağ'dan flaş iddia: CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı

İzmir'de DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan ve örgütün 'para kasası' olan M.S.D. yakalanmasıyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"CHP'NİN İZMİR ESKİ İL BAŞKAN YARDIMCISI"

Şüpheli M.S.D.'nin CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı olduğunu ifade eden Dağ, "DHKP-C'nin kasası; CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı yakalandı. Eşi ise eski İlçe Başkanı. Sistematik olarak terörist gruplara yakınlaştırdıkları CHP'de, uyguladıkları proje meyvelerini veriyor. Savunmanızı bekliyoruz; dönemin koşulları mı, aktif görevi bulunmaması mı?" paylaşımında bulundu.

2

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor
Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli olduBaklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu
Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan tazminat alabilir mi?Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan tazminat alabilir mi?

En Çok Okunan Haberler

Tepki çekti! O kelimeyi sansürlediler

Tepki çekti! O kelimeyi sansürlediler

Flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili...'

Flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili...'

LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili flaş açıklama

Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili flaş açıklama

Bantla sardığı başına poşet geçirdi, boğazını keserek intihar etti

Bantla sardığı başına poşet geçirdi, boğazını keserek intihar etti

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Diğer Haberler
Bir yılan haberi daha! Bu kez Malatya'da görüldü

Bir yılan haberi daha! Bu kez o ilde görüldü

Yargıtay, Faruk Bal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsini onadı

Yargıtay, 'Faruk Bal' kararını açıkladı!

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

18 Haziran elektrik kesintileri - Elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintileri bilgisi!

Dilenirken yakalandı, 'polis çağırın şikayetçiyim' dedi

'Pes' dedirten olay! Dilenirken yakalanınca böyle tepki verdi

'MİT mensubuyuz' deyip, köpeğe öldürtmekle tehdit ettiler

'MİT mensubuyuz' deyip, köpeğe öldürtmekle tehdit ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.