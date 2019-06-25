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İzmir'de korkunç cinayet! Cesedi yakıp dereye attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 22:02 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayındır ilçesinde ailesinin kayıp müracaatı yaptığı kişinin, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin iz takip köpeklerinin yardımıyla yürüttüğü çalışmada cesedi bulundu.

İzmir'de korkunç cinayet! Cesedi yakıp dereye attılar

Bayındır'da polise başvuran M.G. (63) oğlu Ali Merter Girgin'den (28) 6 gündür haber alamadıklarını ve hayatından endişe ettiklerini belirterek Bayındır Polis Merkezi Amirliğine kayıp müracaatı yaptı.

Bunun üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde durarak durumu İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.

CESEDİ YAKILMIŞ HALDE BULUNDU

Kokuya duyarlı iz takip ve kadavra köpeği yardımıyla ortak çalışma yürüten ekipler, Ali Merter Girgin'in cesedini yakılmış halde buldu.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüpheli kişiler üzerinde yapılan değerlendirme sonrası cesedin bulunduğu yerin 500 metre yakınındaki seranın sahibi Mustafa A. (29) ile İbrahim Ç. (37), G.Y. (22), P.Ç. (24), M.C. (22) ve O.T'yi (22) gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden bazılarının Ali Merter Girgin'i Mustafa A'nın kız arkadaşına ilgi gösterip yakınlık kurmaya çalıştığı için darbederek öldürdükleri ve sonrasında yakılan cesedi dereye attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa A. ve İbrahim Ç. çıkarıldıkları mahkemece "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanırken diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Bayındır cinayet

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