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  4. İzmir'de yangın büyüyor! Evler küle döndü, insanlar bölgeden uzaklaşıyor

İzmir'de yangın büyüyor! Evler küle döndü, insanlar bölgeden uzaklaşıyor

16.08.2024 11:10
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16.08.2024 11:10
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İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkıp büyüyen yangın git gide yayılmaya devam ediyor. Dumanların şehir merkezini kapladığı görüntüler gündem olurken ekipler, havadan ve karadan yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor. İzmir Valisi Süleyman Elban "Bir köy ve yangına yakın evleri tahliye ettik" dedi. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangın nedeniyle 16 ev küle döndü.

Dün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka'da başlayan orman yangını giderek yayıldı. Şehir merkezinin dumanla kaplandığı yangın ekiplerin yoğun mücadelesi devam ediyor.

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KENTİ DUMAN KAPLADI

Yangın şiddetli rüzgarla birlikte artık yerleşim yerlerine oldukça yakınlaştı.

Bölgeden gelen görüntüler durumun vehametini ortaya koyar nitelikte...

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İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka ilçesindeki orman yangınına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu an için çok büyük bir risk ya da can kaybıyla ilgili bir sıkıntı yok. Yangın henüz bu bölgelerde kontrol altına alınmış değil. Bir köy ve yangına yakın evleri tahliye ettik. Rüzgarda hava araçları çalışmakta zorlanıyor. Allah korudu birkaç tehlike de atlattı arkadaşlarımız. Rüzgarın hızı azalırsa daha iyi müdahale edilecek."

45 İŞ YERİ BOŞALTILDI, 16 EV KÜLE DÖNDÜ

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangın nedeniyle Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Yamanlar mevkisinde, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltıldığı, 16 evin yandığı, dumandan etkilenenler dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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Yangının enerjisinin azaldığı ancak rüzgarın etkisiyle devam ettiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, "Meteorolojik veriler önümüzdeki 3 gün orman yangınları için yüksek risk olduğunu söylüyor. Bu 3 gün için alarmdayız" ifadelerini kullandı.

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EVLER YANDI

İzmir’de dün gece Yamanlar’da başlayan orman yangını evlere sıçradı. İtfaiye ekipleri olağanüstü bir çabayla yangını söndürmeye çalışıyor.

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APARTMANA DA SIÇRADI

Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki TOKİ binalarından birine sıçrayan alevler apartmanda yangına neden oldu. Yangının TOKİ konutlarına sıçraması sonucu 10 katlı bir bloğun çatısı yandı.

KARŞIYAKA BELEDİYESİ'NDEN ÇAĞRI

Yangının hayvan barınaklarına ulaştığını duyuran Karşıyaka Belediyesi, "Yangın tüm müdahalelere rağmen barınaklara ulaştı. Tüm hayvanseverleri bakım evimizdeki can dostlarımızın tahliyesi için yardıma çağırıyoruz." çağrısında bulundu.

KARŞIYAKA BELEDİYESİ DESTEK İSTEDİ!

Karşıyaka Belediyesi, devam eden yangına müdahale için destek istedi.

İzmir Karşıyaka Belediyesi, X platformunda yaptığı paylaşımda bölgede devam eden yangınla ilgili yeni bir yardım çağrısında bulundu ve yangına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları desteğe çağırdı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN İZMİR AÇIKLAMASI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İzmir’deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla çalışmalar aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.

BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI: BÖLGEDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN BİR AN ÖNCE EVLERİNİ BOŞALTMASINI İSTİYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Doğançay bölgesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce evlerini boşaltmasını istiyoruz. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında tüm saha görevlilerimizin yangını söndürebilmesi için görevi olmayan araçların ve vatandaşlarımızın da bölgeden uzaklaşmasını önemle rica ediyoruz." dedi.

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HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen 10 helikopterle havadan müdahale başladı. Yangının çıktığı bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sünnet Gölü'nden helikopterler su alarak, alevlere püskürtmeye devam ediyor.

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Ekiplerin müdahalesi sürerken yangının çıkış nedeninin ise anız yakmaktan olduğu düşünülüyor.

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Karadan müdahale ise 90 arazöz, 96 iş makinesi, 637 personelle sürüyor.

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Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir
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