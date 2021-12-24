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  4. İzmir'deki yangın faciasında 3 çocuğunu kaybetti! Hastanede sinir krizi geçirdi

İzmir'deki yangın faciasında 3 çocuğunu kaybetti! Hastanede sinir krizi geçirdi

24.12.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayındır ilçesi Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde anne ve babanın evde olmadığı sırada çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti. Üç evladını birden kaybetmenin acısını yaşayan baba, Acil Servis önünde gözyaşı döktü.

İzmir'deki yangın faciasında 3 çocuğunu kaybetti! Hastanede sinir krizi geçirdi

Saat 13.00 sıralarında İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi, Soğuksu Sokak'ta bulunan bir evde meydana gelen yangında o sırada evde anne ve babası bulunmayan 3 çocuk yaşamını yitirdi.

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"TAMAMEN İTFAİYENİN SORUMSUZLUĞU"

İzmir'in Bayındır ilçesinde, 2 yaşındaki ikizler Remzi ve Yahya ile ağabeyleri 3 yaşındaki Talha Menderes'in yaşamını yitirdiği yangının; kömür sobasından çıktığı iddia edildi. İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı çalışmada, kömür sobasının yanar halde olduğu ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceği belirtildi. Evin yakınında oturan komşu Ayten Özadır da "Yangının kömür sobasından çıktığını sanıyoruz. Çocuklar içerideydi. Eve girmeye çalıştım ama alevler her yere yayılmıştı. Bu nedenle içeri giremedim. Üç çocuk birbirine sarılmış, ağlarlarken gördüm ama kurtaramadım. İtfaiye geç kaldı, 1 saatte geldi. Tamamen itfaiyenin sorumsuzluğu. Benim içeri girmeye çalıştığım zaman gelmiş olsalardı belki de çocuklar şimdi yaşıyor olacaktı" dedi.

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BABA HASTANEDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İki katlı evin içinde 3 kardeşin yanmış cesetleri önce Bayındır Devlet Hastanesi Morgu'na sonra da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Üç evladını birden kaybetmenin acısını yaşayan baba Ferhat Menderes, Bayındır Devlet Hastanesi Acil Servis önünde, gözyaşı döktü. Hastane önünde sinir krizi geçiren baba Menderes'i yakınları güçlükle sakinleştirdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir
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