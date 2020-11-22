İzmir'de yaşayan ‘Mıknatıs Adam’ yetenekleriyle sınır tanımıyor

Ödemiş ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki bioenerji uzmanı Etibar Elçiyev, 2001 yılında 3 gün boyunca uyuyamaması sebebiyle vücudunda farklı bir enerji olduğunu fark etti. Daha sonra yeteneğini ispat etmek için gösteriler yapmaya başlayan Elçiyev, vücuduna yapıştırdığı metal nesnelerle ‘Mıknatıs Adam’ olarak tanınmaya başladı. Çok sayıda dünya rekoruna imza atan Elçiyev, 2 kez de Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi. Vücudundaki enerjiyle dokunmadan 2 tonluk araçları çekebilen Elçiyev, Rusya, Çin ve İtalya gibi ülkelerde gösteriler sergiledi. Daha sonra vücudundaki enerjiyi sağlık alanında da kullanmak isteyen Elçiyev, Rusya’da bir klinikten davet aldı. Rusya’da kısa bir süre çalışan Elçiyev, Türk insanına hizmet etmek istediğini söyleyerek Türkiye’ye geldi. Birçok şehri gezen Elçiyev, son olarak İzmir’in Ödemiş ilçesine yerleşti ve burada tedavi merkezi açtı. Elçiyev, bel fıtığı, boyun fıtığı, göz, kulak ve yürüme rahatsızlığı bulunan birçok kişiyi gerçekleştirdiği seanslarla tedavi ettiğini söyledi. Bioenerji konusunda Türkiye’de tanıtım yapmanın zor olduğunu belirten Etibar Elçiyev, masaj yoluyla enerjisini birleştirdiğini kaydetti.

Elçiyev, “Burada yüzde yüz olarak tedavi etmiyorum. Balerin ayaklı olarak tabir edilen ve çocuklarda görülen hastalığı 5 dakika içinde kendi çalışma yöntemimle açabilme imkanım var. Bel fıtığı olan ve ameliyat kararı alınan bir kişinin sağlığına kavuşmasına tek bir seansla yardımcı oldum. Gözle ilgili de çalışmalarım var. 10 yaşında gözleri tamamen görmeyen bir kız çocuğumuz seanstan sonra görmeye başladı. 44 sene kulakları duymayan bir kişinin duymasına yardımcı oldum. Buraya gelen insanlar yüzde 90 olarak ameliyatsız bir şekilde iyileşebilir” dedi. "BİOENERJİNİN TANITIMINA İHTİYAÇ VAR" Bioenerji konusunun Türkiye’de pek tanınmadığını belirterek kendisine destek çıkılmasını isteyen Etibar Elçiyev, “Rusya bioenerji konusunda lider ülke. Ben Türkiye’de de benim yeteneğimin araştırılmasını isterdim. Felçli insanlarda büyük değişiklikler oluyor. Benim işim masaj olarak görülebiliyor ama daha önce duymayan insanın kulağı açılabiliyor. Rusya bu alanda dünyaya meydan okuyor. Ben bu işte ‘bir numara’ olarak gidip orada çalışabilirim. Fakat Türkiye olarak biz her alanda birinci olmalıyız. Sağlık turizmi açısından neden dünyada güçlü olmayalım. Bioenerjinin tanıtımına ihtiyaç var. Yetkililer beni araştırıp, benim düşüncelerimi dinlesin. Ameliyat son çare değil, bunun bilinmesi lazım. Felçli insanları ayağa kaldırmak gibi bir imkan var. Bu işin eğitimini almak isteyenlere de öğretmek gerek. Yeter ki devletimiz bu işe sahip çıksın. Ben hayatımı Türkiye’ye bağladım, isterim ki Türkiye’de bir vatandaşlık alayım” ifadelerini kullandı.