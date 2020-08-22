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  4. İzmir'de yavru köpeği ezen minibüsün sürücüsü serbest bırakıldı

İzmir'de yavru köpeği ezen minibüsün sürücüsü serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 17:14 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yavru köpeği ezen minibüsün sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de yavru köpeği ezen minibüsün sürücüsü serbest bırakıldı

Ankara Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda pompaların bulunduğu bölümde yavru köpeği ezerek telef olmasına neden olan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Özkan Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Özkan Ç. yönetimindeki minibüs dün Ankara Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda pompaların bulunduğu bölümde önüne yavru köpek çıkmasına rağmen yoluna devam etmiş, minibüsün altına giren köpek, lastiğin altında kalarak can vermişti.

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Güvenlik kameralarınca görüntülenen olay sonucu polis ekiplerince gözaltına alınan Özkan Ç, ilk ifadesinde köpeği görmediğini iddia etmişti. (AA)

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