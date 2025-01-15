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İzmir'de yediği kumpirden zehirlenerek hayatını kaybetmişti! Salmonella virüsü bulundu, işletme sahibi tutuklandı

15.01.2025 21:51
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İzmir'in Buca ilçesinde bir işletmede yediği kumpir sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve taburcu edilmesinin ardından evinde hayatını kaybeden kadının ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi tutuklandı. İşletmede kumpir yiyen başka kişilerin de zehirlendiği belirlenirken, yiyecek hazırlanmasında kullanılan malzemelerden alınan numune örneklerindeki ilk incelemede ise salmonella virüsü bulundu.

İzmir'de yediği kumpirden zehirlenerek hayatını kaybetmişti! Salmonella virüsü bulundu, işletme sahibi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Aralık 2024'te Buca'daki bir kumpircide yediği kumpirin ardından sağlık sorunları yaşayan ve iki gün içerisinde vefat eden Servet Polat'ın ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Kolluk kuvvetlerince yürütülen çalışma kapsamında, N.D'nin işletmesinde kumpir yiyen başka kişilerin de zehirlenme belirtileri göstererek hastanelere başvuruda bulundukları belirlendi.

TUTUKLANDI

Zehirlenen kişilerin tespit edilmesinin ardından şikayetleri alındı. İş yeri sahibi N.D. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.

AA-20250110-36706269-36706266-KUMPIRDEN_ZEHIRLENEREK_OLDUGU_IDDIA_EDILEN_KADININ_AILESI_OTOPSI_SONUCUNU_BEKLIYOR

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Evinde ölü bulunan Servet Polat'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için alınan örneklerin incelemesinin ve otopsi raporu çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Tarım Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekiplerince, işletmede yiyecek hazırlanmasında kullanılan malzemelerden alınan numune örneklerindeki ilk incelemede salmonella virüsü bulundu.

Soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık'ta Efeler Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumpir yemiş, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aile, tedavilerinin ardından evlerine dönmüştü.

Ertesi gün de rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurmuş, acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Olaydan 2 gün sonra evde dinlenen Servet Polat, ailesi tarafından tuvalette hareketsiz halde bulunmuştu. Aile üyeleri, söz konusu işletmeden şikayetçi olmuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
salmonella İzmir Buca
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