HABER

İzmir'de yeni bir çiçek türü keşfedildi!

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 13:48 | Son Güncelleme

İzmir'de Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim üyelerinden Doç Dr. Hasan Yıldırım, endemik yeni bir bitki türü buldu. Çan çiçeğigillere ait olan çiçeğe 'İzmir Çanı' ismini verdi.

TÜBİTAK tarafından deseklenen 'Türkiye'nin Çan Çiçekleri' projesi kapsamında yürütülen saha çalışmaları sıraında rastlanan çiçeğin türü, fotoğraflama ve alınan örnekler sonucu yürütülen incelemeler sonucunda tespit edildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, çan çiceğigillere ait endemik yeni bir bitki türü bulundu. Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım tarafından kaya üzerinde tespit edilen çiçeğe "İzmir çanı" verildi.
Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜBİTAK tarafından da desteklenen "Türkiye'nin Çan Çiçekleri" araştırma projesi kapsamında saha çalışmaları yaptıklarını hatırlattı.
Bu çalışmalar sırasında, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Ovacık Mahallesi yakınlarındaki Çaldede Dağı'nın 1385 metre rakımında ana kayalıklar üzerinde çan çiçeği popülasyonuyla karşılaştıklarını aktaran Yıldırım, bu bitkiye ait ölçüm, fotoğraflama ve örnekler alarak alanda incelemeler yaptıklarını söyledi.
Aldıkları örnekleri laboratuvar ortamında da incelediklerini anlatan Yıldırım, şu bilgileri verdi:
"Hem DNA üzerine hem de taksonomi (düzenleme) çalışmaları sonrasında bu bitkinin şu ana kadar dünyada keşfedilmemiş yeni bir tür olduğunu fark ettik. Ardından bunu akademik makaleye çevirdik ve dünyaya tanıttık. Makalemiz Phytotaxa isimli bilimsel dergide, 16 Kasım 2018 tarihinde yayımlandı. Bu bitkinin akademik ismi, merkezimize uzun yıllar emek veren ve bilim dünyasına bir çok türü kazandıran Erkuter Leblebici hocamıza atfen 'Campanula Leblebici Yıldırım' oldu."
Çan çiçeğigiller grubunda yer alan bitkinin Türkçe ismini 'İzmir Çanı' yaptıklarını kaydeden Yıldırım, İzmir Çanı'nın bulunduğu bölgede bu türden yaklaşık 900 tane sayabildiklerini ifade ederek, endemik olan bu bitkinin korunması gerektiğine işaret etti.

TÜRKİYE ÇAN ÇİÇEKLERİNİN GEN MERKEZİ

TÜRKİYE ÇAN ÇİÇEKLERİNİN GEN MERKEZİ
Türkiye'nin çan çiçekleri için önemli bir gen merkezi olduğunu aktaran Yıldırım, "Dünyada çan çiçeklerinin 420 türü var ve bunun 128'i ülkemizde bulunuyordu. Ülkemiz çan çiçekleri için önemli bir gen merkezlerinden biridir. Söz konusu 128 türden 67'si ise endemiktir. Böylece 68. endemik türü, kayıt altına almış olduk. Çan çiçeklerinin en önemli özelliklerinden biri süs bitkisi özelliğinin çok fazla olması. Bu bitkiler ülkemizin kendi öz değerlerinden biridir. Çan çiçeklerini ve endemik türlerini ülkemizin peyzaj sektörüne kazandırabilirsek bizler için de büyük bir mutluluk olacaktır." diye konuştu.
Merkezden emekli olan bilim adamı Erkuter Leblebici de yeni bulunan türe isminin verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.
Türkiye florasının kayıt altına alınmasının önemli olduğunu vurgulayan Leblebici, genç bilim insanlarının büyük başarılara imza atacağına inandığını sözlerine ekledi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir çan çiçeği endemik bitki türü endemik bitki

En Çok Okunan Haberler

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihinin en büyüğü! Topkapı Sarayı'na 300 milyon liralık restorasyon

Tarihinin en büyüğü! Topkapı Sarayı'na 300 milyon liralık restorasyon

Polis drone ile tespit etti! Gölde yaptıkları şey pahalıya patladı

Polis drone ile tespit etti! Gölde yaptıkları şey pahalıya patladı

Ünlü plajda ilginç görüntü! Madeni para avı

Ünlü plajda ilginç görüntü! Madeni para avı

Karısı ve çocukları da yanında! Yaptığı şey pes dedirtti

Karısı ve çocukları da yanında! Yaptığı şey pes dedirtti

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Bu kış uyumayı unuttular

Bu kış uyumayı unuttular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.