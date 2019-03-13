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İzmir'de yer altı park alanı inşaatında göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 11:24 | Son Güncelleme

İzmir'de metro vagonları için yapılan yer altı park alanının inşaatında göçük meydana geldi. Konak ilçesi Halkapınar Spor Salonu önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanının inşaatında, sabaha karşı göçük olduğu bilgisi üzerine bölgeye gelen ekiplerin, 2 bekçiyi arama çalışmaları sürdü.

Konak ilçesi Halkapınar Spor Salonu önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanının inşaatında, sabaha karşı göçük olduğu bilgisi üzerine, yüklenici firma ve belediye yetkilileri olay yerine geldi.

İzmir'de metro inşaatında göçük

İnceleme yapan ekipler, gece görevli olan 2 bekçiden haber alamayınca durumu polis, itfaiye, AKS ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerin, 2 bekçiyi arama çalışmaları sürüyor.
Olay nedeniyle Şehitler Caddesi ve Halkapınar Köprüsü tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Göçüğün yayılma riskine karşı hafriyat dolgusu çalışmaları başlatıldı.
Polis ekipleri de geniş bir alanda güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan olay yerinden görüntü almaya çalışan basın mensupları, görevliler tarafından engellenmeye çalışıldı.
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