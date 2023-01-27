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İzmir'de yıldırım paniği! 2 katlı binanın çatısına düştü, 3 vatandaş baygınlık geçirdi

27.01.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Torbalı ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Gök gürültülü sağanak yağışın etkili olduğu ilçede, 2 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Çatı katı alevlere teslim olurken, binada yaşayan ve büyük bir gürültüyle uykusundan uyanan 3 vatandaşın ise yaşadıkları panik nedeniyle baygınlık geçirdiği öğrenildi.

İzmir'de yıldırım paniği! 2 katlı binanın çatısına düştü, 3 vatandaş baygınlık geçirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için yapmış olduğu gök gürültülü sağanak yağış ikazının ardından şehir merkezinde ve ilçelerde gece saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi 187/1 Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın çatısına ise sabah saatlerinde yıldırım düştü. T. O., isimli vatandaşın yaşadığı çatı katı alevlere teslim olurken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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3 KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerince alevler yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada yaşayan ve büyük bir gürültüyle uykusundan uyanan 3 kişi ise yaşadıkları panik nedeniyle baygınlık geçirdi.

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3 vatandaşın tedavisi sağlık ekiplerince gerçekleştirilirken, olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı öğrenildi. (İHA)

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İzmir Yıldırım

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