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  4. İzmir'de yola fırlayan bisikletli çocuk ölümden döndü

İzmir'de yola fırlayan bisikletli çocuk ölümden döndü

İLGİNÇ HABERLER  | 19.08.2020 09:29 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde, küçük bir çocuğun bisikleti ile yola fırladığı ve ölümden döndüğü anlar bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Buca ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi 2933 sokakta meydana geldi.

SANİYELERLE KURTULDU

Küçük bir çocuk sokak arasında bisiklet sürerken, daha sonra yola çıktı. Bu sırada, küçük çocuk oradan geçen hafif ticari bir araca çarptı. Küçük çocuğun saniyeler ile aracın altında kalmaktan kurtulduğu anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı.

YOLA SAVRULDU

Görüntülerde, küçük çocuk bisikleti ile sokak arasında çıkıyor ve hafif ticari araca ortadan çarpıyor. Son anda aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, araca çarpmanın etkisiyle yola savruluyor.

(DHA)

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