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İzmir'de yüksek sesle müzik dinleme kavgası kanlı bitti

19.05.2021 03:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde, motosiklet ile yüksek sesle müzik dinlediği ileri sürülen husumetlisine bıçakla saldıran şahıs, başından tabanca ile vurulması neticesinde yaşamını yitirdi.

İzmir'de yüksek sesle müzik dinleme kavgası kanlı bitti

Olay, saat 21.30 sıralarında Çınartepe Mahallesi Dicle Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Gökhan Çelenk (33), motosikletiyle yüksek sesle müzik dinlediği ileri sürülen husumetlisi Erdi M’yi (24) ikaz etti. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Gökhan Çelenk, Erdi M.’ye bıçakla saldırdı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Erdi M., ise kendisine bıçakla saldıran Gökhan Çelenk’in başına tabanca ile ateş etti. Çelenk, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Gökhan Çelenk, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çelenk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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