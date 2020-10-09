İzmir'de yurt dışına geçmeye çalışan 130 sığınmacı yakalandı

Alınan bilgiye göre, Seferihisar'daki Sığacık Limanı'ndan gece saatlerinde hareket eden "Küçükyalı 1" isimli tekne, Urla Uzunkuyu Kokar mevkisi kıyılarından 130 düzensiz sığınmacıyı alarak denize açıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığının ortak operasyonunda tekne, Urla açıklarında durduruldu.

130 KİŞİ YAKALANDI

Teknede bulunan aralarında çocuk ve kadınların da olduğu Afganistan, Somali, Suriye, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 130 sığınmacı, işlemlerinin yapılması için Seferihisar Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirildi.



Sığınmacıların sağlık kontrollerinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri altında işlemleri yapıldı.

Sahil güvenlik personeli, komutanlık bahçesinde bulunan sığınmacılara yiyecek ve içecek yardımı yaptı, çocuklarla ilgilendi.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Teknedekilerin ifadesi doğrultusunda kaçmak amacıyla denize atladığı öne sürülen kaptan için arama kurtama çalışması başlatıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan jandarma ekipleri, geçişi organize ettikleri şüphesiyle 2 kişiyi Sığacık'ta bir pansiyona düzenledikleri operasyonla yakaladı.