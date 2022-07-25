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İzmir'de zehir tacirlerine operasyon! Uyuşturucuyu sakladıkları yer "pes" dedirtti

25.07.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bayraklı ilçesinde zehir tacirlerine operasyon düzenlendi. Zehir tacirlerinin uyuşturucuyu sakladıkları yer ise pes dedirtti. Uyuşturucuların oyun kutusuna vidalanarak saklandıkları görüldü. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

İzmir'de zehir tacirlerine operasyon! Uyuşturucuyu sakladıkları yer "pes" dedirtti

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçluyla mücadelede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalarda L.A., isimli şüphelinin ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli L.A.,’yı takibe aldı. Uyuşturucu ticaretini 3 farklı ev ile bir iş yerinden yapıldığını tespit eden ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCULARI OYUN KUTUSUNA SAKLAMIŞLAR

Yapılan operasyonda, oyun kutusuna vidalanmış şekilde 224 adet uyuşturucu hap, 31 gram taş kokain, 1,2 gram esrar ve 2 adet hassas terazi polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

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Öte yandan, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen L.A., Y.S. ve F.H.A., yapılan operasyonda polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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İzmir oyun kutusu
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