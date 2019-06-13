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İzmir'de zeytinlik alanda başlayan yangın iki eve sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 17:12 | Son Güncelleme

İzmir Balçova'da zeytinlik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yakındaki iki eve de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İzmir'in Balçova ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ardından ve iki eve sıçrayan çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye görevlileri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman işçisi ve 1 helikopter ile 6 arazöz sevk edildi.

YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI

Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yakındaki iki eve sıçradı. Evlerden birinde bulunan yaşlı bir kadın ise itfaiye ekiplerince balkona uzatılan sepetli merdiven yardımıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Askeri lojmanların da bulunduğu bölgedeki yangının diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

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izmir yangın

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