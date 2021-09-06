İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1'i ağır, 11 yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Anadolu Caddesi Turan üst geçidi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Burak Y. idaresindeki minibüs, Karşıyaka yönünde Konak istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

SAVRULARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kontrolden çıkan minibüs, önce aynı yönde ilerleyen Refik B. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı, daha sonra savrulan minibüs refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada minibüs, Karşıyaka yönüne seyir halinde olan Ali Can Y. kontrolündeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Ali Can K.’nin otomobili, aynı yönde ilerleyen Kürşat D. yönetimindeki servis minibüsüne çarparak durabildi.

11 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan, Burak Y.’nin kullandığı minibüsün, orta refüjü aştığı sırada fırlayan demir bariyerler Hüseyin E. idaresindeki otomobile ve Ecem H. yönetimindeki otomobile çarparak hasar verdiği öğrenildi. Kazayı gören çevredeki kişiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kaza nedeniyle Anadolu Caddesi’nde trafiğe kapattı. Meydana gelen kazada ilk 1’i ağır olmak üzere 11 kişinin yaralandığı öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırılırken, çekiciler yardımı ile yoldaki araçlar kaldırıldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri, yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.

2 SAAT BOYUNCA TRAFİK DURDU

Öte yandan, yaralıların hastanede tedavisi sürerken, zincirleme kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Anadolu Caddesi 2 saat süren çalışmaların ardından tekrardan trafiğe açıldı.

DHA

