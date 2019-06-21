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İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 07:22 | Son Güncelleme

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mahir Armut'un (46) kullandığı tır, Kemalpaşa-İzmir Çevre Yolu Sütçüler mevkisinde Ali Karagöz idaresindeki soğan yüklü kamyona arakadan çarptı. Aynı istikamette giden Ahmet Kocatürk yönetimindeki 34 SL 3973 plakalı otomobil de tıra çarptı.

Kazada, tır sürücüsü araçta sıkıştı, otomobil sürücüsü yaralandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan tır sürücüsü Mahir Armut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kocatürk 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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trafik kazası izmir

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