İzmir'deki AIDS nedenli çocuk ölümünden sonra gündeme getirdi! CHP'li vekilden vahim iddia: Kızılay'ın verdiği kanlardan 3 hastaya HIV bulaştı

İzmir'de 13 yaşındaki bir erkek çocuğun AIDS nedeniyle vefat etmesi herkesi derinden sarstı. Çocuğun AIDS nedenli vefatından sonra aileye test yapıldığı ve babanın HIV testinin pozitif çıktığı, annenin ise negatif çıktığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

"AYNI HABER İÇİNDE YAN YANA GELMESİ KADAR UTANÇ VERİCİ BİR ŞEY OLAMAZ"

Bu olay gündemdeki yerini korurken, CHP İzmir Milletvekili olan Sevda Erdan Kılıç ortaya vahim bir iddia attı. 13 yaşındaki çocuğun vefatını hatırlatan Kılıç, "13 yaşında bir çocuk ile çoğu durumda cinsel yolla bulaşan bir virüsün aynı haber içinde yan yana gelmesi kadar utanç verici bir şey olamaz! 13 yaşında bir çocuk, AIDS'ten hayatını kaybediyor. Sebep? Önce cinsel istismar dendi! Sonra Sağlık Bakanlığı’nın "Cinsel istismar bulgusuna rastlanmadı, tetkikler devam ediyor" açıklaması yaptığı iddia edildi.

"CİNSEL İSTİSMAR DIŞINDA HIV POZİTİF OLAN DİĞER ÇOCUKLARA VİRÜS NASIL BULAŞTI?"

İstanbul Tıp Fakültesi’nde ise tedavi gören 100’ü aşkın HIV pozitif çocuk bulunduğu, bu çocukların yaklaşık 20’sine HIV'in, cinsel istismar yoluyla bulaştığı ortaya çıkıyor. Ayrıca ülkede, HIV teşhisi konmuş 250’ye yakın çocuk bulunuyor. Cinsel istismar dışında HIV pozitif olan diğer çocuklara bu virüs nasıl bulaştı? Bu konu araştırıldı mı?" dedi.

KILIÇ'TAN KIZILAY İDDİASI: VERDİĞİ KANLARDAN 3 HASTAYA HIV BULAŞTI

Kılıç açıklamalarının devamında ise tartışılacak bir iddiaya yer verdi ve "Kızılay’ın İzmir’de hastanelere verdiği kanlar nedeniyle 3 hastaya HIV virüsünün bulaştığına dair bize gelen bazı bilgiler mevcut. Hastane adı şimdilik bende kalsın! " ifadelerini kullandı.

Kızılay'ı zan altında bırakmak gibi bir amacının olmadığını da aktaran Kılıç, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yavrumuz erkek ve HIV virüsü hamilelik zamanı geçmiyor ki anne zaten HIV değil. Baba HIV ancak Sağlık Bakanlığı’na göre cinsel istismar bulgusuna rastlanmıyor. 3 yıl önce ameliyat geçirdiği söylenen yavrumuza kan nakli yapılmış mıdır?

"AYRINTILI BİR ŞEKİLDE İNCELENMELİDİR"

Kızılay’ın hastanelere verdiği kanlar böyle bir duruma sebebiyet vermiş olabilir mi? Kurumlarda bu konuların üstü kapatılıyor mu? İzmir dışında başka hastanelerde de bu duruma benzer vakalar oldu mu? 13 yaşında AIDS nedeniyle hayatını kaybeden yavrumuz ile HIV virüsü nedeniyle tedavi gören çocuklarımızın durumları ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir.

"AMACIM KIZILAY'I ZAN ALTINDA BIRAKMAK DEĞİL, ANCAK BİZE GELEN BİLGİLER MEVCUT"

Amacım köklü bir kurum olan Kızılay’ı zan altında bırakmak değil ancak dediğim gibi bize gelen bilgiler mevcut! Sağlık sistemimiz temel işlevini yerine getiremez duruma gelmiştir. Yenidoğan bebekleri katleden bir yapı yeni ortaya çıkmışken; hastaların müşteri, sağlık kuruluşlarının ise ticarethane olarak görüldüğü sistemde maalesef bu kadarı da olmaz diyemiyoruz. Çünkü o eşik aşılmış durumda! Toplum sağlığını tehdit eden bu konunun peşini bırakmayacağım"