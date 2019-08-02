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İzmir'deki AVM'de çocuğa tekme atan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:32 | Son Güncelleme

İzmir Balçova’daki bir alışveriş merkezinde (AVM) babası olduğu iddia edilen bir şahsın çocuğuna attığı tekme görüntülere yansımıştı. O kişi, Balçova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'deki AVM'de çocuğa tekme atan kişi yakalandı

Olay, önceki gün akşam 21.00 sıralarında İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan bir AVM’de meydana gelmişti. Alışveriş merkezine gelen bir ziyaretçi tarafından çekilerek sosyal medyaya yüklenen görüntüde, bir şahsın kucağına aldığı çocuğu önce yere bırakıp sonra da tekmelediği, bu olayı gören başka bir ziyaretçinin de şahsa tepki gösterdiği görülmüştü.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan bu olaysa tüm Türkiye’nin gündemine oturdu. Olayın ardından Balçova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Polis ekipleri, kısa sürede babası olduğu anlaşılan söz konusu kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

BAKANLIK DEVREDE!

Gözaltındaki kişi sorgu için emniyete götürüldü. Öte yandan, İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, basında çıkan haberler üzerine ailenin evine gitti.

Müdürlük yetkililerinin, aile ve çocukla bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

(İHA)

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