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İzmir'de babaanne cinayeti: Torunu ve arkadaşı tarafından çapayla öldürüldü! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

21.05.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Selçuk ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Sevim Çetin (58), 15 yaşındaki torunu E.Ç. ve aynı yaştaki arkadaşı M.M.T. tarafından çapayla öldürüldü. Gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuk ve arkadaşı tutuklandı. Olayın babaannenin torunu ile diğer çocuğun arkadaşlık kurmasını istemediği için gerçekleştiği öne sürüldü. İşte olayın detayları...

İzmir'de babaanne cinayeti: Torunu ve arkadaşı tarafından çapayla öldürüldü! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi'nde yaşandı. İlçede yaşayan 15 yaşındaki E.Ç., iddialara göre arkadaşı M.M.T. (15) ile birlikte babaannesi Sevim Çetin'in (58) evine gitti. Aralarında çıkan tartışma sonucu E.Ç., arkadaşının da yardımıyla babaannesine eline geçirdikleri çapa ile vurmaya başladı. Yaşlı kadın, aldığı darbelerle olay yerinde yaşamını yitirdi. Talihsiz kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan E.Ç. ve aynı yaştaki arkadaşı M.M.T., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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ARKADAŞLIK KURMASINI İSTEMEMİŞ

Olay günü E.Ç.'nin arkadaşı M.M.T.'nin şehir dışından İzmir'e geldiği öğrenildi. Babaanne Sevim Çetin'in torunu E.Ç.'nin M.M.T. ile arkadaşlık yapmasını istemediği ve bu nedenle öldürüldüğü öne sürüldü. E.Ç. ve M.M.T., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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