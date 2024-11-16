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  4. İzmir'deki 'Böcek ilaçlama' faciasında hayatını kaybeden Altay bebeğin babası konuştu! Yürek dağlayan ifadeler: 4. çocuğunu kaybetmiş...

İzmir'deki 'Böcek ilaçlama' faciasında hayatını kaybeden Altay bebeğin babası konuştu! Yürek dağlayan ifadeler: 4. çocuğunu kaybetmiş...

16.11.2024 21:08
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İzmir'de apartmana yapılan böcek ilaçlaması sonrası hayatını kaybeden Altay bebeğin babasından yürek yakan açıklamalar geldi. Baba Recep Kınalı eşinin daha önceden 3 kez hamile kaldığını ancak bebeklerini anne karnındayken kaybettiğini ifade ederek, "Altay, dünyamdı, güneşimdi. Dünya, başıma yıkıldı" dedi.

İzmir'deki 'Böcek ilaçlama' faciasında hayatını kaybeden Altay bebeğin babası konuştu! Yürek dağlayan ifadeler: 4. çocuğunu kaybetmiş...

İzmir’in Konak ilçesinde, tahtakurusu nedeniyle bir binada yapılan haşere ilaçlaması 1 yaşındaki bebeğin ölümüne, bazı vatandaşlarında rahatsızlanmasına yol açmıştı. AFAD ekipleri bölgede tahliye ve havalandırma çalışması yapmış, hastaneye kaldırılan bebeğin annesi ve babası tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Baba Recep Kınalı'dan olay sonrası kahreden açıklamalar geldi.

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'BİTKİSEL HAYATTA GİBİYDİK'

İzmir'de apartman dairesindeki böcek ilaçlaması sonrası ölen Altay Toprak Kınalı'nın babası Recep Kınalı, yaşadıklarını anlatarak, "Olay günü sabaha karşı uyandığımızda evde hiçbir şey yoktu. Herhangi bir koku, herhangi bir yan etki yoktu. Karım yerlerde, ben yatakta bitkisel hayatta gibiydik. Oğlum kıvranıyordu. Acil servis geldi beni kucaklayarak aşağıya indirdi. Oğluma kalp masajı yapıldığını öğrendik, tamamen bittik" dedi.

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'BİZE BİR ŞEY SÖYLEYEN OLMADI'

Olayla ilgili tutuklanan ziraat mühendisi B.Ö.'nün savcılıktaki ifadesindeki, "3 gün boyunca alt ve üst komşuların binaya girmemesi konusunda uyarıda bulunmuştum" sözlerine tepki gösteren Kınalı, "Bize herhangi bir uyarıda bulunan olmadı. Ben ilaçlamayı yapan firmayı tanımam. Üst komşumu bile tanımıyorum. Yatalak bir teyze olduğunu biliyorum. O kadar. Binada ilaçlama yapılmış, bir komşumuza söylenmiş. 'Camlarınız kapalı olsun' denmiş ama bize bir şey söyleyen olmadı" dedi.

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'ALTAY, DÜNYAMDI, GÜNEŞİMDİ'

Altay Toprak Kınalı'nın tek çocukları olduğunu söyleyen Kınalı, "Daha önce 3 kez eşim hamile kaldı ancak anne karnındayken çocuklarımı yitirdim. Altay doğsun diye uzun süre mücadele verdik. Altay, dünyamdı, güneşimdi. Dünya, başıma yıkıldı" dedi.

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Kaynak: DHA-İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir böcek
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