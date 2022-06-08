HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'deki bu müzeye giren çıkmak istemiyor! Biri 2 bin 500 diğeri 2 bin yıllık: Ölüyü korumak için kabre konuyor

İzmir'deki bu müzeye giren çıkmak istemiyor! Biri 2 bin 500 diğeri 2 bin yıllık: Ölüyü korumak için kabre konuyor

08.06.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Arkeoloji Müzesi'nde aşk, güzellik ve bereket tanrıçası Afrodit'in biri 2 bin 500 diğeri 2 bin yıllık olan 2 heykelciği, ilk kez sergilenmeye başlandı. Müze Müdürlüğü Uzmanı Elvan Tural, "Bu heykelcikler ile özellikle çocuk mezarlarında karşılaşılıyor. Öte dünyada ölüyü korumak için kabre konuyor. Güzelliği ve bereketi temsil etmesi için kullanılabiliyor. Mezar hediyesi olarak kullanıldığı biliniyor. 'Afrodit' heykelciklerini gören ziyaretçiler, sergi odasından çıkamıyor" dedi.

İzmir'deki bu müzeye giren çıkmak istemiyor! Biri 2 bin 500 diğeri 2 bin yıllık: Ölüyü korumak için kabre konuyor

İzmir Arkeoloji Müzesi'nin fuaye salonuna cam fanusa yerleştirilen 2 'Afrodit' heykelciği, ilk kez sergilenmeye başlandı. Bronz malzemeden yapılan ilk heykelciğin, Klasik döneme ait 2 bin 500 yıllık olduğu belirtildi. Yüksekliği 16 santimetre olan 'Afrodit'in çıplak ve ayakta tasvir edildiği aktarıldı. Saçları bukleli 'Afrodit'in ayrıca kollarının kırık olduğu görüldü, diğer 'Afrodit' heykelciğinin ise mermerden yapıldığı belirtildi. Roma dönemine ait 2 bin yıllık bu heykelciğin yüksekliği de 35 santimetre olarak kayıtlara geçti. Grimsi beyaz mermerden yapılmış 'Afrodit'in yanında ayrıca küçük kanatlı erkek figürünün bulunduğu görüldü. Kolları ile burnu kırık heykelciğin üzerinde yer yer kalker tabakası olduğu da dikkat çekti.

biri-2-bin-500-digeri-2-bin-yillik-afrodit-heykelcikleri-ilk-kez-sergilendi_8365_dhaphoto4

''ÖLÜYÜ KORUMAK İÇİN KABRE KONUYOR''

Eserlerle ilgili bilgi veren İzmir Müze Müdürlüğü Uzmanı Elvan Tural, "'Afrodit', Yunan ve Anadolu kültüründe yoğun tapınılan bir tanrıça. Aşkı, güzelliği ve bereketi temsil eder. Aynı zamanda uyumun, dengenin tanrıçasıdır. Bu eserler, ibadetle ilgili kullanılıyor. Sadece günlük hayatta kullanılan bir durum değil. Öte dünyada güzelliği ve bereketi temsil etmesi için kullanılabiliyor. Mezar hediyesi olarak kullanıldığı biliniyor. Bu heykelcikler ile özellikle çocuk mezarlarında karşılaşılıyor. Öte dünyada ölüyü korumak için kabre konuyor" diye konuştu.

Elvan Tural, sergiye ilginin yoğun olduğunu belirterek, "'Afrodit' heykelciklerini gören ziyaretçiler, sergi odasından çıkamıyor" dedi.

biri-2-bin-500-digeri-2-bin-yillik-afrodit-heykelcikleri-ilk-kez-sergilendi_8365_dhaphoto5

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gece gelip katlediyorlar: Şok vermişler, gözleri patlamış Gece gelip katlediyorlar: Şok vermişler, gözleri patlamış
Dışişleri Bakanlığından Avrupa Parlamentosuna tepki: ReddediyoruzDışişleri Bakanlığından Avrupa Parlamentosuna tepki: Reddediyoruz
Selden yüzerek kaçtı! O anlar kameradaSelden yüzerek kaçtı! O anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

Araç sürücülerine kötü haber! Motorine bir zam daha

Araç sürücülerine kötü haber! Motorine bir zam daha

Son seçim anketlerinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketlerinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar

Flaş iddia: İsim net, kısa sürede aday olacak

Flaş iddia: İsim net, kısa sürede aday olacak

Bakan Muş'tan açıklama! Çöpe dökülenler...

Bakan Muş'tan açıklama! Çöpe dökülenler...

Oğlunun görüntüleri, Joe Biden'ın başını yakacak! Silah...

Oğlunun görüntüleri, Joe Biden'ın başını yakacak! Silah...

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi karısına ihaneti anlattı! “Tepkisi beni şaşırttı”

Sevgilisi karısına ihaneti anlattı! “Tepkisi beni şaşırttı”

Bir döneme damga vurmuştu! “Yazdığım gereksiz espriler...”

Bir döneme damga vurmuştu! “Yazdığım gereksiz espriler...”

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Açtı ağzını, yumdu gözünü: Çocuklarımız, gençlerimiz hepsi kısır

Açtı ağzını, yumdu gözünü: Çocuklarımız, gençlerimiz hepsi kısır

29 yaşında 9 oğlu var! ''Asla doğum kontrol hapı kullanmam''

29 yaşında 9 oğlu var! ''Asla doğum kontrol hapı kullanmam''

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.