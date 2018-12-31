İzmir'deki DEAŞ operasyonunda ele geçirildi! İşte teröristlerin yen taktiği...

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı, Bayındır ve Kemalpaşa ilçelerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı ve 11 adrese düzenlenen operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 29 bin 500 TL ve 8 bin 500 doların yanı sıra, toplumsal olaylarda kullanılacağı değerlendirilen sarı yelekler ve terör örgütünü simgeleyen flamalar ele geçirildi.

Şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. (DHA)

