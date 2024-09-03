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  4. İzmir'deki dehşet saçmıştı! 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan gaspçının görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'deki dehşet saçmıştı! 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan gaspçının görüntüleri ortaya çıktı

03.09.2024 23:13
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03.09.2024 23:13
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İzmir'de bir akaryakıt istasyonu çalışanının parasını gasbeden, taksici Arif Karabacak'ı öldüren, soygun için girdiği markette İlayda Algar'ı (16) yaralayan, mezarlıkta öldürdüğü Engin Ket'in parası ile otomobilini çalıp, gittiği alışveriş merkezinde bir kişiyi daha yaralayarak parasını gasbeden Bülent Şengün'e (37) ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şengün'ün vatandaşları gasbettiği anlar yer aldı.

Cinayetten 2004 yılında cezaevine giren ve 2019 yılında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildiği öğrenilen Bülent Şengün, 27 Ağustos'ta Torbalı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda pompacıyı dövdükten sonra 10 bin TL'sini gasbedip, kaçtı. 31 Ağustos'ta da Ayrancılar Mahallesi'nde Arif Karabacak'ın kullandığı taksiye binen Şengün, Yazıbaşı Mahallesi'nde gitti. Yanında tabanca bulunan Şengün, Karabacak'ı bir tarlada ensesinden vurdu, taksiyi çalıştıramayınca araçtaki paraları da alıp, yaya olarak kaçtı.

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MARKET ÇALIŞANI İLAYDA'YI AĞIR YARALADI

Yola çıkan Bülent Şengün, burada sürücüsü öğrenilemeyen bir hafif ticari aracı gasbetti. Bu araçla kaçan Şengün, Torbalı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giderek soygun için bir markete girdi.

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Şengün, kendisine direnen market çalışanı İlayda Algar'ı tabancayla 3 el ateş ederek ağır yaralayıp, kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Algar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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KENTTE KORKU YARATAN BİR KATİL OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Şengün, önceki gün de Karabağlar ilçesi Aydın Mahallesi'ne gitti. Burada bankamatikte para çektiğini gördüğü Ali S.'yi takibe alan ve otomobiline binmesini bekleyen Bülent Şengün, yolcu kapısını açarak yanına oturdu.

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Ali S.'yi tabancayla tehdit eden Şengün, kendisinin kentte korku yaratan bir katil olduğunu söyledi. Korkan Ali S., kornoya basıp, bağırarak yardım istedi. Paniğe kapılan Bülent Şengün, otomobilden inip, kaçmaya başladı.

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ÖLDÜRÜP, PARASINI VE OTOMOBİLİN GASBETTİ

Paşa Köprü Mezarlığı'na giden Bülent Şengün, burada karşılaştığı Engin Ket'in parasını alıp tabancayla öldürdükten sonra otomobilini gasbetti. Engin K.'ye ait otomobille bölgedeki bir alışveriş merkezine giden Şengün, burada da bir vatandaşı darbedip, parasını gasbetti. Otomobille kaçan Şengün, polis ekiplerinin takibiyle Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan Şengün'ün üzerine yapılan aramada ecstasy olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bülent Şengün'ün emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Şengün'ün "Uyuşturucu bağımlısıyım. Bu cinayetleri de uyuşturucunun etkisiyle yaptım. Uyuşturucu parası bulmak için bu olayları gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şengün, tutuklandı. Bülent Şengün'e ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şengün'ün vatandaşları gasbettiği anlar yer aldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir gasp
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