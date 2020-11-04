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  4. İzmir'deki deprem anına ait yeni görüntü! Araçlarını bırakıp kaçtılar

İzmir'deki deprem anına ait yeni görüntü! Araçlarını bırakıp kaçtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 13:57 | Son Güncelleme

İzmir'deki deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Deprem anında yaşanan panik anları kentin farklı noktalarındaki KGYS kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların panikle oradan oraya koşturduğu ve depreme trafikte yakalanan sürücülerin araçlarını terk ettiği yer alıyor.

Merkez üssü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6. 6 büyüklüğündeki depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler kentin farklı noktalarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

GÖrüntülere, depreme Alsancak Ali Çetinkaya ve Cumhuriyet Bulvarları ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka İskele ve çarşı girişi ile Bornova Küçükpark civarındayken yakalanan vatandaşların yaşadığı panik yansıdı.

Kamera kayıtlarında, esnafın yanı sıra yürüyüş ve alışveriş yapan, yemek yiyen vatandaşların deprem anında oluşan sarsıntıyla hızla iş yerlerinden kaçması yer aldı.

Depreme trafikte yakalanan sürücülerden bazılarının ise panikle araçlarını terk ettiği görüldü.

(AA)


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