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İzmir'deki deprem anında yaşanan büyük korku kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 15:35 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir reklam ajansında deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunan bir reklam ajansının güvenlik kamerasına 6,6 büyüklüğündeki deprem anları yansıdı.

Görüntüde, depremin başlaması ile birlikte ajans çalışanlarının bazıları koştururken, bazıları yerlerinde kalmaları için uyarıda bulunuyor. Bir çalışan ise, "Masanın altına mı gireyim?" diye çığlık atıyor. Depremin bitmesinin ardından tüm çalışanların binayı terk ettiği görülüyor. Aynı görüntülerde, ajansın bir diğer odasında televizyonun depremin şiddeti ile yere düştüğü kameraya yansıyor.

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