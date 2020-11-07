HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'deki deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'deki deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 12:38 | Son Güncelleme

İzmir'de deprem anında yaşanan panik anları, sarsıntı ile birlikte kaçışan insanlar kentin farklı noktalarında iş yeri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

30 Ekim'de merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından o anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntülerde, Karşıyaka Çarşı'da depreme yakalanan vatandaşlar önce duraksayıp ne olduğunu anlamaya çalışıyor, sarsıntı şiddetini artırmaya başlayınca kaçışmaya başlıyor. Bazı vatandaşların hemen telefonlarına sarıldığı görülüyor.

Diğer görüntüler ise Güzelyalı'da kaydedildi. Burada da depremi hisseden onlarca kişinin daha güvenli açık alanlara koşmaları kameralara yansıdı. Bir çantacı dükkanı da depremde yerle bir oldu. Sarsıntı ile birlikte tavanı çöken iş yerinde büyük korku yaşandı.

Ortalığı toz bulutu sararken, çantalar sokağa savruldu. Diğer bir çarpıcı görüntü de baba ve kızının yaşadıklarıydı. Bir iş hanından depreme yakalan baba, panikle kızını alıp oradan ayrıldığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kimdir?Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kimdir?
Cumhuriyet Bayramı şiirleri!Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
Saat 03.00'te böyle basıldılar
Saat 03.00'te böyle basıldılar
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Ankara'da vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Ankara'da vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Polis ile Suriyelinin diyaloğu herkesi şaşırttı
Polis ile Suriyelinin diyaloğu herkesi şaşırttı
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
İstanbul'da korkutan deprem!
İstanbul'da korkutan deprem!
Diğer Haberler
Dünyada sadece 8 yerde bulunuyor! Çanakkale’deki pembe göle yoğun ilgi
Türkiye'deki doğa harikasına yoğun ilgi
Yılmak Büyükerşen'den haritalı uyarı: Zorunda kalmadıkça evden çıkmayalım
Belediye başkanı, haritayı paylaşarak uyardı
Naci Ağbal kimdir? Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kaç yaşında, nereli?
Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kimdir?
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin: 2021'in ilk 3 ayı içinde Türkiye'ye aşı getirme imkanı doğacak
Türk bilim insanı koronavirüs aşısı için tarih verdi
Bakan Kurum duyurdu! Depremzedeler için taşınma ve kira yardımı bugün başlıyor
Depremzedeler için taşınma ve kira yardımı bugün başlıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'aspirin' kullanımıyla ilgili dikkat çeken uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'aspirin' kullanımıyla ilgili dikkat çeken uyarı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.