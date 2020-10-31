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İzmir'deki deprem Sisam'ı da vurdu: 2 ölü, 19 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2020 12:43 | Son Güncelleme

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından biri olan Sisam adasında da hissedildi. Depremi hisseden halk sokağa dökülürken, depremde 2 çocuk hayatını kaybederken, yaralı sayısının 19'a çıktığı belirtildi.

İzmir'deki deprem Sisam'ı da vurdu: 2 ölü, 19 yaralı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilen depremin merkez üssünün Sisam (Samos) Adası olduğu öğrenildi. Başkent Atina'dan Girit Adası'na kadar ülkedeki geniş bir alanda hissedilen depremde Sisam'da hasara ve can kaybına neden oldu. Richter ölçeğine göre deprem 7.1 büyüklüğünde kayda geçti. Deprem nedeniyle Vathy kasabasında baygın halde bulunan 17 yaşındaki Aris ve 15 yaşındaki Clarie ‘nin yaşamını yitirdiği açıklanırken, yaralı sayısının 19’a yükseldiği ifade edildi.

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BİRÇOK ARAÇ VE EV SULAR ALTINDA KALDI

Karlovasi Limanı'nda ve diğer kıyı bölgelerinde meydana gelen küçük ölçekli tsunamiler sebebiyle çok sayıda araç ve ev sular altında kaldı. Yunanistan Alt Yapı Bakanlığı, depremzedelerin Vathy ve Sisam adası çevresinde kurulan çadır kente yerleştirildiğini duyurdu.

SİSAM ADASI 4.1 İLE İKİNCİ KEZ SALLANDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden verilen bilgiye göre saat 23.35'te Sisam Adası yakınlarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem adada korku ve paniğe neden oldu. Atina Jeoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Sisam adasında bu sabah saat 5'e kadar, 4,1 ve 4,2 olmak üzere yaklaşık 60 artçı sarsıntının meydana geldiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

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