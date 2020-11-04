HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sona erdi! Acı tablo netleşti

İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sona erdi! Acı tablo netleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 07:11 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sona erdi. AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sona erdi! Acı tablo netleşti

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Bayraklı ilçesindeki yıkılan 17 binada arama kurtarma çalışmaları sona erdi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

1713 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 45'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1713 artçı sarsıntı kaydedildi.

CAN KAYBI 114, YARALI SAYISI 1035

Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan diş hekimi Zarife Doğan'dan acı haber geldiİzmir'deki depremde enkaz altında kalan diş hekimi Zarife Doğan'dan acı haber geldi

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binada çalışmalar tamamlandı.

En Çok Okunan Haberler
Deprem bölgesinden sıcak gelişme! Sonlandırılıyor
Deprem bölgesinden sıcak gelişme! Sonlandırılıyor
AK Parti’li belediye başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
AK Parti’li belediye başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Araç sahiplerine önemli uyarı! Ücret ödemeyin
Araç sahiplerine önemli uyarı! Ücret ödemeyin
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Diğer Haberler
Olası Marmara depremi için korkutan tsunami uyarısı: Dalgalar 200 metre içeri girebilir'
İzmir'deki tsnumani sonrası korkutan '200 metre' uyarısı
Antalya'da eski sevgili, Rus kuaför kadına dehşeti yaşattı
Eski sevgili, Rus kuaför kadına dehşeti yaşattı
Mersin’de taktak motoru kaza yaptı! Yaralılar var
Mersin’de feci kaza! Yaralılar var
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
Depremden 102 saat sonra kedi mucizesi
Sarıyer'de bariyerler otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü
Korkunç kaza! Bariyerler delip geçti
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan diş hekimi Zarife Doğan'dan acı haber geldi
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.