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İzmir'deki deprem sonrası kaç kişi öldü? AFAD acı haberi duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 16:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İzmir'deki deprem sonrası 6 kişi hayatını kaybetti. Acı haberi AFAD duyurdu. Son gelen bilgilere göre ise 202 kişi yaralı, 12 binada arama kurtarma çalışması sürüyor.

İzmir depremi ölü yaralı var mı araştırılıyor. Bugün yaşanan İzmir depremi son dakika gelişmesinin ardından vatandaşlar İzmir’deki son durumu araştırıyor. İzmir'deki deprem sonrası AFAD ölü ve yaralı sayısıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

AFAD: 6 ÖLÜ, 202 YARALI

AFAD'dan da yapılan açıklamada "(İzmir'deki deprem) Alınan ilk bilgilere göre 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 202 vatandaşımız yaralanmıştır. 12 binada ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor." ifadeleri yer aldı.

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AFAD ayrıca İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede, 13'ü 4'ün üzerinde 67 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.

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İZMİR VALİSİ: 70'E YAKIN VATANDAŞIMIZ KURTARILDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger deprem bölgesinde yaptığı açıklamada 70'e yakın vatandaşın kurtarıldığını duyurdu.

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Köşger açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

70'e yakın vatandaşımız kurtarılmış durumda. Kan ihtiyacı yok, ihtiyaç olursa duyuracağız. Ekiplerimizin ulaşamadığı bina yok. Ceset çıkarılan binalarımız var. Bütün binalarda canlı ve muhtemelen vefat etmiş arkadaşlarımız var.

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