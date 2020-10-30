HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'deki deprem sonrası kaç kişi öldü? AFAD ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu

İzmir'deki deprem sonrası kaç kişi öldü? AFAD ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 16:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İzmir'deki deprem sonrası 4 kişi hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bakan Koca ayrıca 120 vatandaşın da depremde yaralandığını açıkladı. Peki İzmir depreminde ölü yaralı sayısı kaç?

İzmir'deki deprem sonrası kaç kişi öldü? AFAD ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu

İzmir depremi ölü yaralı var mı araştırılıyor. Bugün yaşanan İzmir depremi son dakika gelişmesinin ardından vatandaşlar İzmir’deki son durumu araştırıyor. İzmir'deki deprem sonrası AFAD ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan peş peşe açıklamalar geldi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada "İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun." dedi

KOCA

AFAD'dan da yapılan açıklamada "(İzmir'deki deprem) Alınan ilk bilgilere göre 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız yaralanmıştır. Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir." ifdeleri yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk yeniden! Aşk yeniden!
Deprem profesörü 10 ay önce böyle uyarmışDeprem profesörü 10 ay önce böyle uyarmış
Çekiliş sonuçları belli olduÇekiliş sonuçları belli oldu
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın vefatı sonrası ilk sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın vefatı sonrası ilk sözler
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
'Cadılar Bayramı' partisi! Sabaha kadar partiledi, polis bastı!
'Cadılar Bayramı' partisi! Sabaha kadar partiledi, polis bastı!
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
MSB'den İzmir depremine ilişkin açıklama: Kriz masası oluşturuldu
MSB'den İzmir depremine ilişkin açıklama
Deprem uzmanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu 10 ay önce böyle uyarmış
Deprem profesörü 10 ay önce böyle uyarmış
İzmir'deki deprem sonrası AFAD'dan çok kritik doğalgaz, elektrik uyarısı
İzmir'deki deprem sonrası kritik doğalgaz, elektrik uyarısı
İzmir'de deprem sonrası trafik yoğunluğu
İzmir'de deprem sonrası trafik yoğunluğu
İzmir'de şiddetli deprem! Görgü tanığı dehşet anlarını anlattı
İzmir'de şiddetli deprem! Görgü tanığı dehşet anlarını anlattı
Deprem sırasında vatandaşların kaçış anı kamerada
Deprem Bursa'da da hissedildi! Büyük panik kamerada
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.