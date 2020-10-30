İzmir'deki deprem sonrası kaç kişi öldü? AFAD ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu

İzmir depremi ölü yaralı var mı araştırılıyor. Bugün yaşanan İzmir depremi son dakika gelişmesinin ardından vatandaşlar İzmir’deki son durumu araştırıyor. İzmir'deki deprem sonrası AFAD ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan peş peşe açıklamalar geldi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada "İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun." dedi

AFAD'dan da yapılan açıklamada "(İzmir'deki deprem) Alınan ilk bilgilere göre 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız yaralanmıştır. Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir." ifdeleri yer aldı.



